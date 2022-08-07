زلزال بقوة 5 درجات يضرب غرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وأوضحَ المركزُ الأورومتوسطى لرصد الزلازل أنَّ مركزَ الزلزال كان على عمق 370 كيلومترًا تحت سطح البحر، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
يذكرُ أنَّ محافظة فوكوشيما شمال شرقى اليابان تعرضت أمس الأول لزلزال بقوة 5.6 درجات دون ضحايا أو خسائر مادية.
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