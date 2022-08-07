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حساب المواطن 4 خطوات للتسجيل مجدداً حال حذف الحساب، قام برنامج حساب المواطن بتحديد إجراءات التسجيل مجددا بالبرنامج في حالة أنه قد تم حذف الحساب الخاص بك، حيث أوضح البرنامج أنه في حالة حذف حسابك يمكنك إعادة التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور ثلاثين يوماً على حذف الحساب ويوضح لكم موقع ثقفني كيفية التسجيل مجددا ،وذلك من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن واتباع الخطوات التالية حساب المواطن: 4 خطوات للتسجيل مجدداً حال حذف الحساب أضغط على أيقونة تسجيل جديد

ثم تفاصيل الطلب

قم بتعبئة البيانات المطلوب

أضغط على أيقونة تقديم الطلب قيمة الدعم المخصص للمستفيدين بحساب المواطن وفي ذات السياق يذكر أن برنامج حساب المواطن قد قام في وقت سابق بإيداع مخصص شهر يوليو لدعم المستفيدين الذين تم اكتمال طلباتهم واستيفائها لمعايير

الاستحقاق بالدفعة رقم 56، يأتي ذلك عقب تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة والتي تتضمن القيام بإعادة فتح التسجيل بالبرنامج والقيام أيضاً بتقديم دعم إضافي

بمبلغ مليار ريال سعودي وذلك حتى انتهاء العام المالي. 2022.

كما أوضح السيد المسئول مدير عام التواصل لبرنامج “حساب المواطن” أن الزيادة في الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن قد بلغت ثلاثة وسبعين بالمائة

وذلك بالمقارنة بدفعات الدعم السابقة.

حيث بلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو وذلك بعد الدعم الإضافي أكثر من ثلاثة فاصلة واحد مليار ريال سعودي. بيانات حول المستفيدين من برنامج حساب المواطن وصل عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق بهذه الدفعة أكثر من عشرة فاصل اثنين مليون مستفيد وتابع

كما بلغت إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي وذلك عن الدفعة السابقة حوالي خمسة وعشرين مليون ريال

اصبح إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل البرنامج للمستفيدين منذ بدايته أكثر من مائة وثلاثة وعشرين مليار ريال ومنها مليار وسبعين مليون ريال نظير دفعات سابقة .

نسبة “76٪ من المستفيدين قد حصل على الدعم بهذه الدفعة.

بلغ متوسط الدعم للأسرة الواحدة مبلغ” ١٩١٩ “ريال سعودي

بلغ بمتوسط دعم الدفعة السابقة ” 1067 “ريال

كما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليون فاصل تسعة رب أسرة مما يشكل أربعة وتسعون بالمائة

بلغ عدد التابعين ثمانية فاصلة واحد مليون مستفيد. عمر شويل - جدة حساب المواطن 4 خطوات للتسجيل مجدداً حال حذف الحساب - ثقفني

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