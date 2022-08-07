شروط قرض الأسرة 1444 من بنك التسليف… وكيفية التقديم عليه، هو ما أتاحته المملكة العربية السعودية وذلك في إطار حرصها على تحسين أوضاع المواطنين بالمملكة والنهوض بهم تحقيقا للرخاء والتنمية ، وفي ذات السياق يذكر أن بنك التنمية قد تم تأسيسه في العام 1971 وذلك عقب صدور قرار ملكي، حيث كان يسمى البنك سابقا “البنك السعودي للتسليف والادخار”، وقد عمل البنك على تقديم القروض الاجتماعية لكل من يحتاج إليها بالمملكة، وقد وصل رأس المال الخاص بالبنك إلى مليار ريال سعودي بعام 1993، وقد تمت إتاحة قرص أسري من بنك التسليف، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على القرض. وهي كالتالي: _

شروط قرض الأسرة 1444 من بنك التسليف… وكيفية التقديم عليه

يمكن للمرأة التقدم بطلب الحصول على القرض الأسري في الحالات الآتية

إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة أو تعول طفلا أو أكثر من طفل

يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم سبعين عاما

يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 55عاما

يشترط ألا يزيد نصيب الفرد الواحد من دخل الأسرة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي

أن يكون السجل الائتماني للمتقدم سليما

تبلغ قيمة الحد الأعلى لتمويل فئة الأعمار بين ستين وخمسة وستين عام ثلاثين ألف ريال سعودي

بينما تبلغ قيمة الحد الأعلى لتمويل الفئات التي تتراوح أعمارهم بين خمسة وستين وخمسة وسبعين عاما ثمانية عشر ألف ريال سعودي.

يشترط ألا يزيد دخل المتقدم عن اثني عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي.

في حالة استيفاء الشروط المطبقة للحصول على قرض الأسرة يمكن التقديم عليه عبر الموقع الرسمي من خلال إتباع بعض الخطوات .

8 خطوات للتقديم على قرض الأسرة