تنويه هام من حساب المواطن بشأن إجراء عدم الأهلية، في البداية نود توضيح ماهو حساب المواطن؟حساب المواطن هو أحد الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين ورفع المستوى الاقتصادي لهم .

تنويه هام من حساب المواطن بشأن إجراء عدم الأهلية

أصدر حساب المواطن تأكيدا أنه يمكن القيام بتقديم اعتراض على إجراء عدم الأهلية وذلك في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

جاء ذلك في توضيح نشره البرنامج من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الإجراء الذي يجب اتخاذه في حالة أن تظهر حالة الأهلية للمتقدم غير مؤهل، وذلك في خلال تسعين يوماً من تاريخه.

علاوة على ذلك قد أشار إلى أنه يجب القيام بتحديث البيانات وتقديم كافة الوثائق المطلوبة لأسباب عدم الأهلية عبر البوابة الإلكترونية وذلك في خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوما عقب صدور نتيجة الأهلية “غير مؤهل”

إضافة الزوجة إلى حساب المواطن تنويه هام

وفي ذات السياق حدد البرنامج الخاص بحساب المواطن خمس حالات تستطيع فيها المرأة المتزوجة أن تتقدم كمستفيد رئيسي من الدعم بالبرنامج وهي :_

هي إذا كانت الزوجة مهجورة. أو تكون متزوجة من مواطن غير سعودي أو يكون رب العائلة سجينا أو يكون رب العائلة فاقد الأهلية أو يكون زوجها غائبا.

وأكد أنه يجب القيام بتقديم كافة المستندات المطلوبة لإثبات حالة الأحقية، وأشار إلى أنه عندما تكون الزوجة ليست واحدة من الحالات السالف ذكرها تضاف إلى البرنامج كفرد تابع.

كما أشار إلى أن خطوات إضافة تابع هي خطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي: _

٣ خطوات لإضافة تابع بالبرنامج

أدخل على تفاصيل الطلب انقر على بيانات التابعين ثم أنقر على إضافة تابع ثم حفظ.

تسجيل كامل الدخل بحساب المواطن شرط أساسي