نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 والدرجات المتوقعة للقبول علمي وأدبي “المرحلة الأولى” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة بعد وقت قصير من اجتماع (السبت) من قبل وزير التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الذي أكد أن معدل النجاح هذا العام قد تحسن بنسبة 1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبالرجوع إلى نسبة نجاح الصفوف الثانوية يتوقع أن ينخفض مؤشر تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى عن العام السابق وأن يكون معدل القبول في حدود العام الماضي.

مؤشر التنسيق للمرحلة الأولى من المرحلة الثانوية منخفض

من المتوقع أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الحد الأدنى للدرجة للمرحلة الأولى من التنسيق، بمتوسط ​​درجات علمي علوم عند 350.5 أو 85.4 في المائة، بانخفاض عن 88.41 في المائة العام الماضي، والنتيجة المتوقعة لعلمي الرياضة 315، والأدبي 252 درجة، أو 61.4٪، مقارنة بـ 65.73٪ العام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن نسبة نجاح الثانوية العامة عام 2022 ستكون أعلى من العام الماضي، حيث بلغت 78.32٪ في العلمي علوم، و 81٪ في العلمي رياضة، و 68٪ في الأدبي.

وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إلى أن ارتفاع الأرقام الإجمالية ومعدلات القبول بالجامعة هذا العام مؤشرات جيدة على أن المرحلة الأولى من التنسيق ستكون أفضل من العام الماضي حيث ستقبل الجامعات المزيد من الطلاب وعدد الطلاب هذا العام سيكون أعلى، وكان عدد الطلاب الراسبين حوالي 152.29 طالب.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الأدبي 2022

كليات الألسن 330 درجة أي بنسبة 80.4%.

بينما كان تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 343.5 أو 83.5٪

وتنسيق كليات الإعلام 332 درجة أي بنسبة 80.9%.

تنسيق علمي علوم الصف الثالث الثانوي

الطب البشري 375 درجة أي بنسبة 91.4%.

حصلت كلية طب الأسنان على 89.02٪ على 365 درجة

بالإضافة إلى حصول كلية العلاج الطبيعي على تنسيق 358 وصيدلة بنسبة 87.3٪

تنسيق علمي رياضة

كليات الهندسة 348 درجة أي بنسبة 84.8%.

كذلك حصلت كلية الحاسبات والمعلومات على تنسيق 345 بنسبة 84.1٪

أكد وزير التعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه لم يحقق أي طالب أو طالبة 100 في المائة، لكن بعض الإجماليات اقتربت من تلك النسبة.