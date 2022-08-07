شروط طلب قرض من صندوق التنمية العقاري وطريقة التقديم، هو صندوق تنموي غير ربحي تم إنشاءه بموجب المرسوم الملكي الصادر في الحادي عشر من جمادى الأخر لسنه 1394هـ، ويعد من اهم الصناديق العقارية لما يقدمه من قروض عقاريه للأفراد والمؤسسات للاستعمال الخاص أو التجاري، ويتيح هذا الصندوق العديد من الخدمات العقارية والتمويلية لأبناء المملكة والمقيمين على أراضيها لمساعدتهم في اقامة مشاريعهم الخاصة بهم، تمثل قروض هذا الصندوق في القروض الشخصية وقروض الزواج وقرض بطاقات الائتمان والقروض الدراسية، ويتولى هذا الصندوق لجنه خاصه يتم تحديدها عن طريق مجلس الوزراء وتحديد أعضائها وتسميتها وذلك بناءا على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني.

شروط طلب قرض من صندوق التنمية العقاري

يتساءل الكثير عن الشروط الواجب توافرها لدى الفرد المتقدم لطلب الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، تم وضع الشروط من قبل صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية والذي يعمل على مساعدة المواطنين في اقامة مشاريع خاصة بهم، وجاءت الشروط على النحو التالي:

لابد أن يكون المتقدم لطلب القرض من ضمن المستنفدين من صندوق التنمية العقارية.

أن تكون مدة الخدمة في وظيفته تتعدى 6 اشهر.

يجب أن يكون سن المتقدم فوق 20 عاما ولا يزيد عن سن 75 سنه.

لا يقل دخله الشهرى عن 4000 ريال.

طريقة تقديم طلب قرض من صندوق التنمية العقاري

يستطيع المواطن التقديم على قرض صندوق التنمية العقاري عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق، هذا الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين للحصول على هذا القرض: الذي يعد من اهم المصادر التمويلية بالمملكة ويتيح الخدمات العقارية لأبناء السعودين والمقيمين على أراضيها، وقد جاءت طريقة لتقديم على النحو التالي: