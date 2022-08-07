الجدول والتقويم الدراسي 1444 والإجازات المطولة طوال العام

يُمكنك التعرف على الجدول والتقويم الدراسي 1444 السعودية التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة التعليم، وذلك بعد نشرها الجدول الخاص للعام الدراسي الجديد بجميع المناسبات والأحداث، وذلك لعرضه على كل من الطلاب والطالبات والهيئة التدريسية والتعرف على موعد بداية العام الدراسي ونهايته، وسوف نوضحه لكم اليوم من خلال موقعنا فتابعونا.

التقويم الدراسي 1444-2022 السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1444-2022 في المملكة العربية السعودية لكل من طلاب المدارس والجامعات، والذي يشمل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد ونهايته، كما أنه يعرض مواعيد الإجازات الرسمية طوال العام الدراسي 1444 لكل من المدارس والجامعات، مع العلم أن النظام سيكون على غرار العام الماضي بالدراسة الحقيقة بالمدارس بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، يتخللها إجازات واختبارات وظهور للنتائج عبر نظام نور، مع العلم أنه تم الانتهاء من تسجيل رياض الأطفال والمستجدين للصف الأول الابتدائي.

الجدول والتقويم الدراسي

يشتمل الجدول والتقويم الدراسي 1444 السعودية على أحداث التقويم بدأ من موعد الدراسة والإجازات سواء بالتقويم الهجري أو الميلادي ، وسنوضح لكم الجدول والمواعيد الرسمية للعام الجديد 1444-1445 وهو كالتالي:

التاريخ الميلادي التاريخ الهجري التقويم الدراسي لعام 1444/1445 28/8/2022 1/2/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول 21/9/2022 25/2/1444 إجازة اليوم الوطني 16/10/2022 19/3/1444 إجازة نهاية أسبوع 10/11/2022 16/4/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/11/2022 30/4/1444 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 4/12/2022 10/5/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 18/12/2022 24/5/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/1/2022 22/6/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/2/2023 2/8/1444 إجازة يوم التأسيس 2/3/2023 10/8/1444 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 12/3/2023 20/8/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث 13/4/2023 22/9/1444 بداية إجازة عيد الفطر 26/4/2023 6/10/1444 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 28/5/2023 8/11/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/6/2023 4/12/1444 بداية إجازة نهاية العام الدراسي

تقويم الجامعات

كما أعلنت الوزارة عن موعد بدء الدراسة للجامعات والكليات لعام 1444- 2022 من 1صفر 1444 الموافق بالتاريخ الميلادي 28 أغسطس 2022، ومن المقرر أن يكون ذلك العام عبارة عن تسعة وثلاثون أسبوع دراسي، ويحتوي على خمسة وستون يوم إجازة رسمية متنوعة، ويمكنك الإطلاع على الجدول أعلاه للتعرف على جميع الأجازات والعطلات الرسمية التي حددتها وزارة التعليم السعودية.