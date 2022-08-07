نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجدول والتقويم الدراسي 1444 والإجازات المطولة طوال العام في المقال التالي
يُمكنك التعرف على الجدول والتقويم الدراسي 1444 السعودية التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة التعليم، وذلك بعد نشرها الجدول الخاص للعام الدراسي الجديد بجميع المناسبات والأحداث، وذلك لعرضه على كل من الطلاب والطالبات والهيئة التدريسية والتعرف على موعد بداية العام الدراسي ونهايته، وسوف نوضحه لكم اليوم من خلال موقعنا فتابعونا.
التقويم الدراسي 1444-2022 السعودية
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1444-2022 في المملكة العربية السعودية لكل من طلاب المدارس والجامعات، والذي يشمل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد ونهايته، كما أنه يعرض مواعيد الإجازات الرسمية طوال العام الدراسي 1444 لكل من المدارس والجامعات، مع العلم أن النظام سيكون على غرار العام الماضي بالدراسة الحقيقة بالمدارس بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، يتخللها إجازات واختبارات وظهور للنتائج عبر نظام نور، مع العلم أنه تم الانتهاء من تسجيل رياض الأطفال والمستجدين للصف الأول الابتدائي.
الجدول والتقويم الدراسي
يشتمل الجدول والتقويم الدراسي 1444 السعودية على أحداث التقويم بدأ من موعد الدراسة والإجازات سواء بالتقويم الهجري أو الميلادي ، وسنوضح لكم الجدول والمواعيد الرسمية للعام الجديد 1444-1445 وهو كالتالي:
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|التقويم الدراسي لعام 1444/1445
|28/8/2022
|1/2/1444
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول
|21/9/2022
|25/2/1444
|إجازة اليوم الوطني
|16/10/2022
|19/3/1444
|إجازة نهاية أسبوع
|10/11/2022
|16/4/1444
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/11/2022
|30/4/1444
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|4/12/2022
|10/5/1444
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|18/12/2022
|24/5/1444
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|15/1/2022
|22/6/1444
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/2/2023
|2/8/1444
|إجازة يوم التأسيس
|2/3/2023
|10/8/1444
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|12/3/2023
|20/8/1444
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث
|13/4/2023
|22/9/1444
|بداية إجازة عيد الفطر
|26/4/2023
|6/10/1444
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|28/5/2023
|8/11/1444
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/6/2023
|4/12/1444
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
تقويم الجامعات
كما أعلنت الوزارة عن موعد بدء الدراسة للجامعات والكليات لعام 1444- 2022 من 1صفر 1444 الموافق بالتاريخ الميلادي 28 أغسطس 2022، ومن المقرر أن يكون ذلك العام عبارة عن تسعة وثلاثون أسبوع دراسي، ويحتوي على خمسة وستون يوم إجازة رسمية متنوعة، ويمكنك الإطلاع على الجدول أعلاه للتعرف على جميع الأجازات والعطلات الرسمية التي حددتها وزارة التعليم السعودية.
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