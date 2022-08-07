أخبار عالمية

الجدول والتقويم الدراسي 1444 والإجازات المطولة طوال العام

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجدول والتقويم الدراسي 1444 والإجازات المطولة طوال العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجدول والتقويم الدراسي 1444 والإجازات المطولة طوال العام - ثقفني

يُمكنك التعرف على الجدول والتقويم الدراسي 1444 السعودية التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة التعليم، وذلك بعد نشرها الجدول الخاص للعام الدراسي الجديد بجميع المناسبات والأحداث، وذلك لعرضه على كل من الطلاب والطالبات والهيئة التدريسية والتعرف على موعد بداية العام الدراسي ونهايته، وسوف نوضحه لكم اليوم من خلال موقعنا فتابعونا.

التقويم الدراسي 1444-2022 السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي الجديد لعام 1444-2022 في المملكة العربية السعودية لكل من طلاب المدارس والجامعات، والذي يشمل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد ونهايته، كما أنه يعرض مواعيد الإجازات الرسمية طوال العام الدراسي 1444 لكل من المدارس والجامعات، مع العلم أن النظام سيكون على غرار العام الماضي بالدراسة الحقيقة بالمدارس بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، يتخللها إجازات واختبارات وظهور للنتائج عبر نظام نور، مع العلم أنه تم الانتهاء من تسجيل رياض الأطفال والمستجدين للصف الأول الابتدائي.

وزارة التعليم السعودية توضح حقيقة إلغاء نظام الفصول الاكادمية الثلاثة للعام الدراسي 1444
التقويم الدراسي والإجازات المطولة خلال العام الجراسي الجديد

الجدول والتقويم الدراسي

يشتمل الجدول والتقويم الدراسي 1444 السعودية على أحداث التقويم بدأ من موعد الدراسة والإجازات سواء بالتقويم الهجري أو الميلادي ، وسنوضح لكم الجدول والمواعيد الرسمية للعام الجديد 1444-1445 وهو كالتالي:

التاريخ الميلادي التاريخ الهجري التقويم الدراسي لعام 1444/1445
28/8/2022 1/2/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول
21/9/2022 25/2/1444 إجازة اليوم الوطني
16/10/2022 19/3/1444 إجازة نهاية أسبوع
10/11/2022 16/4/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة
24/11/2022 30/4/1444 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
4/12/2022 10/5/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
18/12/2022 24/5/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة
15/1/2022 22/6/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة
22/2/2023 2/8/1444 إجازة يوم التأسيس
2/3/2023 10/8/1444 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
12/3/2023 20/8/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث
13/4/2023 22/9/1444 بداية إجازة عيد الفطر
26/4/2023 6/10/1444 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
28/5/2023 8/11/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة
22/6/2023 4/12/1444 بداية إجازة نهاية العام الدراسي
الجدول 1444 والإجازات المطولة طوال العام

تقويم الجامعات

كما أعلنت الوزارة عن موعد بدء الدراسة للجامعات والكليات لعام 1444- 2022 من 1صفر 1444 الموافق بالتاريخ الميلادي 28 أغسطس 2022، ومن المقرر أن يكون ذلك العام عبارة عن تسعة وثلاثون أسبوع دراسي، ويحتوي على خمسة وستون يوم إجازة رسمية متنوعة، ويمكنك الإطلاع على الجدول أعلاه للتعرف على جميع الأجازات والعطلات الرسمية التي حددتها وزارة التعليم السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجدول والتقويم الدراسي 1444 والإجازات المطولة طوال العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا