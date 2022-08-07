تقويم ام القرى لعام 1444 .. الأعياد الرسمية في عام 1444 حسب تقويم أم القرى، هو إحدى أكثر النتائج بحثا تزامنا مع حلول العام الهجري الجديد أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، حيث تتم في بداية كل عام هجري، وتتم طباعة تقويم ام القرى وذلك بواسطة “مصلحة مطابع الحكومة بالرياض، وجدير بالذكر أنه تم صدور تقويم أم القرى بالعام” 1346 “من مطبعة الحكومة الموجودة بمكة المكرمة.

تقويم ام القرى لعام 1444 .. الأعياد الرسمية في عام 1444 حسب تقويم ام القرى

يعتمد التقويم الهجري سنويا على استخدام القمر في تحديد الشهور الهجرية، علاوة على ذلك يتم الاعتماد عليه في تحديد تاريخ الشعائر الإسلامية كالحج، والصوم، والزكاة، بالإضافة إلى تحديد الأشهر الهجرية.

مراحل تطوير تقويم أم القرى

صدر تقويم أم القرى في عام 1346 وذلك بمطابع مكة المكرمة وبذلك فقد مر بالمراحل التالية:_

حيث نقلت طباعة التقويم من المطابع بمكة المكرمة إلى مطابع الحكومة بالرياض في عام 1399 هجريا، وفي غضون ذلك شكلت لجنة للقيام بالإشراف عليه

من عدد من المتخصصين وعلماء الفلك وذلك تحت قيادة رئيس مدينة الملك عبد العزيز في عام 1400.

بعد ذلك اعتمدت إحداثيات الكعبة المشرفة بمكة المكرمة أساسا للتقويم 1420.

مناسبات التقويم الهجري

رأس السنة الهجرية الأول” محرم عام “1444 وتوافق” ثلاثين من يوليو “2022.

يوم عاشوراء 10 محرم الموافق الثامن من أغسطس 2022.

يوم المولد النبوي الشريف الثاني عشر ربيع الأول الموافق العاشر من أكتوبر 2022.

الإسراء والمعراج السابع والعشرون من رجب والموافق الثامن عشر فبراير 2023.

ليلة البراءة يوم الخامس عشر من شعبان الموافق السابع من مارس 2023.

بداية شهر رمضان المبارك الأول من رمضان الموافق الثالث والعشرين من مارس 2023.

غزوة بدر توافق السابع عشر من رمضان الموافق الثامن من أبريل.

عيد الفطر الأول من شوال الموافق الحادي والعشرين من أبريل 2023.

وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة الموافق“ السابع العشرون ”من يونيو 2023.

عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة الموافق الثاني والعشرين يوليو 2023 .

وفي الختام وبعد أن تعرفنا على تقويم ام القرى لعام 1444، ندعو الله ان يجعل هذا العام مليء بالخير والصلاح للأمة.