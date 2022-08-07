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عمر شويل - جدة خدمات وشروط البنك الأهلي التجاري السعودي الجديدة، يعد البنك الأهلي التجاري السعودي أول البنوك سعودية النشأة في المملكة، بدا البنك نشاطه المصرفي بموجب الأمر الملكي الصادر في 20 من ربيع الثاني لسنه 1374هـ، اصبح هذا البنك في غضون سنوات قليله من اشهر واهم بنوك المملكة براس مال ما يقرب من الثلاثين مليار ريال سعودي أي ما يعادل ثمانية مليار دولار.

يمتلك البنك افرع كثيره ما يقرب من 400 فرع منتشره في جميع محافظات المملكة، حيث يعمل على تقديم مصرفيه وذلك وفق الشريعة الإسلامية، اختار الكثير من العملاء ذلك البنك لكى يقوموا بالتوفير واستثمار أموالهم وقد بلغ عددهم الست ملايين عميل، هذا ما يدل على أهمية البنك وما يقدمه من خدمات، واستطاع أن يحافظ على ريادته منذ نشأته حتى وقتنا هذا نحو المسئولية الاجتماعية والوطنية.

فتح حساب في البنك الأهلي

قام البنك بتأسيس أسسه الشرعية وتحول بعدها إلى شركه مساهمه واصبح البنك اكبر مؤسسه ماليه في المملكة ، واحد اكبر القوى المالية على الساحة الإقليمية، ويتيح البنك لعملائه فتح أنواع مختلفه من الحسابات ومن أهمها الحسابات الجارية، وان هذا الحساب لديه بعض الخصائص الهامة وهى:

يتم أنجاز الأعمال المصرفية بسهوله تامه.

يتم التعامل مع جميع الفروع المتواجدة في أنحاء الدولة.

التمتع والاستفادة من الخدمة الإلكترونية المتطورة.

يستطيع العميل الحصول على منتجاته وفق الشريعة الإسلامية.

ولكى تتمكن من فتح حساب لدى البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية عليك اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على موقع البنك الأهلي التجاري.

الضغط على فتح حساب وتكون متواجده اسفل الصفحة.

يتم إدخال الكود المرسل على الجوال.

التحقق من الهوية الوطنية.

قم بتحديد رقم سري للجول.

قم بتحديد رقم سري لبطاقه الصراف الآلي.

أخيرا يتم الحصول على بطاقه الصراف الآلي عن طريق خدمة التوصيل إلى المنازل.

شروط فتح حساب جارى في البنك الأهلي

اختار الكثير من العملاء ذلك البنك لكى يقوموا بالتوفير واستثمار أموالهم، ويشترط على العميل الذي يود أن يقوم بفتح حساب جارى في البنك الأهلي السعودي وهذا من اهم الحسابات لديه عليه الالتزام بالشروط الأتية:

لابد أن يكون لديه هويه وطنيه سارية.

أن يكون لديه حساب في منصة ابشر.

ألا يقل عمل العميل عن 15 عاما.

التسجيل في نظام العنوان الوطني.

مزايا فتح حساب جارى في البنك الأهلي

يعمل البنك دائما ويحرص كل الحرص على زيادة عدد العملاء لديه، لكى يكون دائما في مقدمة البنوك داخل المملكة خاصة والعالم عامة، هذا ويقوم البنك بإطلاق العديد من المزايا التي تقدم للعملاء الحسابات الجارية والتي يمكن الاستفادة منها وهى: