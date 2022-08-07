جدة - نرمين السيد - وقال مساعد الرئيس الأوكرانى -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفروم" الأوكرانية اليوم السبت- "تظهر العديد من الدول شجاعة فى الوقت الحالى أكثر من نصف دول مجموعة العشرين".. مضيفا "مثل جمهورية مقدونيا الشمالية، تمنح أوكرانيا كتفا داعما فى شكل دبابات وطائرات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد الرئيس الأوكرانى: مقدونيا الشمالية ستمُدنا بدبابات وطائرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.