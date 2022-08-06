نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2022″ مؤشرات تنسيق الثانوية العامة ادبي وعلمي علوم ورياضه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلاب الثانوية العامة في انتظار تنسيق الجامعات 2022 ، والاعلان عن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، وذلك بعد أن قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، وسوف نتعرف علي تفاصيل تنسيق الجامعات لهذا العام في السطور القادمة.

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022 واشار الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات المصري، إن تقديم الطلاب بكليات الطب الجامعات الحكومية، لن يكون مختلف هذا العام عن الاعوام السابقة حيث استقبلت الجامعات ما يقارب لحوالي ١٢ الف طالب بكليات الطب في تنسيق الثانوية العامة العام السابق.

كما قال إن التغيير في أعداد الطلاب الذين سيلتحقون بكليات الطب يكون بناءاً على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن هناك جامعات خاصة لن تتأثر بتغير أعداد الطلاب المتقدمة لكليات الطب بالجامعات.

وتوضح مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 إلى أن كليات الطب بالجامعات الحكومية انضم لها حوالي ١٢ ألف طالب في العام الاسبق ، ومقارنة بأعداد الطلاب الحاصلين على 90% حتى اقل من 95% وهم 17066 طالب علمي علوم فنجد أن كليات الطب سيكون تنسيقها ما بين 92% و الـ 92.5% لهذا العام.

تنسيق كليات أدبى

• جامعة القاهرة كلية اقتصاد و علوم سياسية 359.0

• جامعة الإسكندرية كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة 352.0

• جامعة كفر الشيخ كلية ألسن 350.0

• جامعة السويس كلية سياسة واقتصاد 349.0

• جامعة بني سويف سياسة واقتصاد 344.0

• جامعة قناة السويس بالإسماعيلية كلية ألسن 341.0

• جامعة عين شمس كلية ألسن 340.0

• جامعة الفيوم كلية ألسن 339.0

• جامعة القاهرة كلية إعلام 339.0

• جامعة المنوفية كلية إعلام 336.0

• جامعة بني سويق كلية ألسن 335.0

• جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة كلية ألسن 334.0

• جامعة أسوان كلية ألسن 333.0

• جامعة المنيا كلية ألسن 333.0

• جامعة الزقازيق بصان الحجر كلية آثار 332.0

• جامعة سوهاج كلية ألسن 332.0

• جامعة الأقصر كلية ألسن 331.0

• جامعة دمياط كلية آثار 330.0

• جامعة بني سويف كلية إعلام 330.0

• جامعة السويس كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال 329.0

• جامعة عين شمس كلية آثار 329.0

• جامعة الزقازيق كلية الاعاقة والتأهيل 329.0

• جامعة القاهرة كلية آثار 328.0

• جامعة جنوب الوادي كلية إعلام 326.0

• جامعة مطروح كلية آثار و لغات 325.0

شعبة علمي علوم المتوقعة

• طب المنصورة 386 درجة

• طب الإسكندرية 382

• طب الزقازيق 382

• طب طنطا 381

• طب كفر الشيخ 381

• طب القاهرة 380

• طب بورسعيد 379

• طب عين شمس 378

• طب أسنان المنصورة 378

• طب المنوفية بشبين الكوم 378

• هندسة بترول وتعدين السويس 378

• طب فاقوس 378

• طب بنها 377

• طب حلوان 376

• طب أسنان المنوفية 376

• طب جنوب الوادي 376

• طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

• طب سوهاج 375

• طب الفيوم 374

• علاج طبيعي كفر الشيخ 368

• علاج طبيعي بنها 367

• صيدلة سوهاج 367

• صيدلة جنوب الوادي 367

• صيدلة المنصورة 367

• صيدلة طنطا 366صيدلة دمنهور 366

• علاج طبيعي القاهرة 366

• علاج طبيعي السويس 366

• صيدلة الزقازيق 366

• صيدلة المنوفية 365

تنسيق كليات علمى علوم

• طب القاهرة 380.0

• طب المنصورة 386.0

• طب بور سعيد 379.0

• طب عين شمس 378.0

• طب أسنان المنصورة 378.0

• طب الزقازيق 382.0

• طب الإسكندرية 382.0

• طب طنطا 381.0

• طب كفر الشيخ 381.0

• طب فاقوس 378.0

• طب المنوفية بشبين الكوم 378.0

• طب بنها 377.0

• طب أسنان المنوفية 376.0

• طب جنوب الوادي 376.0

• طب حلوان 376.0

• طب سوهاج 375.0

• طب قناة السويس بالإسماعيلية 375.0

• طب السويس 374.0

• طب أسنان الزقازيق 374.0

• طب الفيوم 374.0

• طب أسنان طنطا 374.0

• طب أسنان الإسكندرية 373.5

• طب أسيوط 373.0

• طب أسنان كفر الشيخ 373.0

• طب بني سويف 373.0

• طب المنيا 373.0

• طب الأقصر 372.0

• طب دمياط 372.0

• طب أسوان 372.0

• طب الوادي الجديد 372.0

• طب أسنان عين شمس 372.0

• طب أسنان القاهرة 372.0

• طب أسنان جنوب الوادي 371.0

• طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371.0

• طب أسنان الفيوم 371.0

• طب أسنان السويس 371.0

• طب أسنان بني سويف 370.0

• طب أسنان أسيوط 370.0

• طب أسنان المنيا 370.0

• علاج طبيعي كفر الشيخ 368.0

• علاج طبيعي بنها 367.0

• صيدلة المنصورة 367.0

• صيدلة جنوب الوادي 367.0

• صيدلة سوهاج 367.0

• صيدلة دمنهور 366.0

• صيدلة طنطا 366.0

• علاج طبيعي السويس 366.0

• صيدلة الزقازيق 366.0

• علاج طبيعي القاهرة 366.0

• علاج طبيعي بني سويف 365.0

• صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 365.0

• صيدلة المنوفية 365.0

• صيدلة أسيوط 364.0

• صيدلة القاهرة 364.0

• صيدلة الإسكندرية 364.0

• علاج طبيعي جنوب الوادي 364.0

• صيدلة بورسعيد 364.0

• صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364.0

• صيدلة عين شمس 363.5

• صيدلة الفيوم 363.0

• صيدلة مدينة السادات 363.0

• صيدلة حلوان 363.0

• صيدلة بني سويف 363.0

• صيدلة المنيا 363.0

• طب بيطري المنصورة 359.0

• طب بيطري الزقازيق 358.0