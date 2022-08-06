HERE الان معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية على سرعة توفيرها امام الطلاب، حيث قد بدأت وزارة التربية والتعليم من محافظة كركوك بالترويج على اعلان نتائج الطلاب بعد الانتهاء الرسمي من تلقي طلبات الراغبين فى تقديم طلب تظلم، لنبدأ الان على غرار هذا الامر عبر موقع ثقفني نيوز على عرض كيفية الاستعلام عن تلك النتائج

معرفة نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

اعلنت مديرية تربية كركوك منذ قليل ظهور نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط وذلك أمام كل من سبق لهم تقديم طلب اعتراض بشكل مؤخرا على نتائجهم، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم فى الأسبوع الاول من أغسطس عن نتائج الدور الاول بالصف الثالث المتوسط، على ان تفتح وزارة التربية والتعليم العراقية فى صباح يوم السابع عشر من أغسطس الماضي إمكانية تقديم طلب اعتراض على نتيجة الدور الاول لتأكد وزارة التربية والتعليم على ان الوزارة تعمل حالياً على اعادة التدقيق على طلبات المتقدمين على نتائجهم حتى يتم إعادة من جديد نشر نتائج الطلاب على موقع الوزارة الرسمي لذا نبدأ على طرح خطوات استخراج تلك النتائج اون لاين الان بشكل وبصورة الكترونية بعد التصريحات التي تم تأكيد من خلالها على ان تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان نتائج الطلاب الخاصة بالاعتراضات بصورة وبشكل تدريجية فى كل المحافظات العراقية

خطوات استعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

نعمل على طرح إمكانية استعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط بمنتهي السهولة الممكنة فى كل المحافظات العراقية الان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-