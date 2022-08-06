نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص الجامعات الخاصة| تعرف على أرخص 4 جامعات خاصة في مصر 2023 في المقال التالي

الكثير من الطلاب واولياء الامور يبحثون عن أفضل وارخص الجامعات الخاصة في مصر نظراً لارتفاع مصروفات مختلف الجامعات خلال الاعوام السابقة، والجدير بالذكر ان اسعار الكليات تختلف من جامعة الي اخرى لذلك تعمل اسرة موقع ثقفني الي تقديم أرخص الجامعات الخاصة 2023 في مصر، تنقسم الكليات في الجامعات على النحو التالي 14 كلية بالإضافة إلي الدراسات العليا كالتالي: كلية الطب والجراحة – كلية طب الأسنان – كلية العلاج الطبيعي – كلية الصيدلة – كلية التمريض – كلية التربية – كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – كلية الهندسة – كلية الإعلام وفنون الإتصال – كلية الفنون التطبيقية – كلية الاقتصاد – كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب – كلية السياحة والفنادق – كلية اللغات والترجمة – الدراسات العليا. مصاريف جامعة 6 اكتوبر الجديدة 2023 مصاريف كلية الطب جامعة 6 أكتوبر: 125 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر 100 ألف جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر95 الف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر: 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية جامعة 6 أكتوبر: إجمالي المصاريف: 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض جامعة 6 أكتوبر؛ 25 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر: 60 ألف جنيه.

مصاريف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب جامعة 6 أكتوبر: 35 ألف جنيه. مصاريف جامعة سفنكس 2023 مصاريف كلية طب الفم والاسنان جامعة سفنكس: 109725 جنيه للعام الواحد

مصاريف كلية العلاج الطبيعى جامعة سفنكس: 69350 جنيه للعام الواحد

مصاريف كلية الصيدلة Pharm D جامعة سفنكس: 66360 جنيه للعام الواحد

مصاريف كلية الصيدلة نظام Clinical جامعة سفنكس: 73200 جنيه للعام الواحد .

مصاريف كلية الهندسة جامعة سفنكس: 30400 جنيه للعام الواحد

مصاريف كلية علوم صحية جامعة سفنكس: 32000 جنيه للعام الواحد مصاريف جامعة حورس 2023 مصاريف جامعة حورس طب بشري 125 ألف جنيه.

مصاريف جامعة حورس طب أسنان 123 ألف جنيه.

مصاريف كلية علاج طبيعي 78 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة جامعة حورس 39 ألف جنيه.

مصاريف جامعة حورس كلية صيدلة 77 ألف جنيه.

مصاريف جامعة حورس إدارة أعمال 17 ألف جنيه، بينما تبلغ مصروفات قسم الإنجليزي 26 ألف جنيه مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST 2023 كلية الطب البشري جامعة :130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الصيدلة : 72 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 55 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 45 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

كلية الإدارة والاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبتين عربي وإنجليزي.

كلية التمريض: 36 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 25 ألف جنيه .

مصروفات كلية التربية الخاصة: 25 ألف جنيه. عمر شويل - جدة أرخص الجامعات الخاصة| تعرف على أرخص 4 جامعات خاصة في مصر 2023 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص الجامعات الخاصة| تعرف على أرخص 4 جامعات خاصة في مصر 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.