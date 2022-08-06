نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الجامعات المصرية 2022 ونسب النجاح لكل شعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليوم، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2022، لمعرفة ما سينتهي عليه مستقبل أبنائهم، وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت 75.04%، بنسبة 78.32% لشعبة العلمي علوم، و81% لشعبة العلمي رياضة، و68.39% للأدبي.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

أوضحت المؤشرات الأولية والإحصائيات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022 عن وجود تقارب كبير في نسب الناجحين في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، خاصة للطلاب الحاصلين على مجاميع تقع ما بين 100% و90%.

وحصل 18525 طالب على مجموع أعلى من 90% في شعبة العلمي علوم، ومن المتوقع ألا يقل الحد الأدنى لكليات الطب البشري عن 92% و91% لكليات طب الأسنان و88% للصيدلة والعلاج الطبيعي، ويستوعب قطاع كليات العلوم الصحية عدد أقل من 45 ألف طالب وطالبة وأيضا طلاب كليات التمريض والطب البيطري، ولذلك فإن الحد الأدنى للقبول في القطاع لن يقل عن 84%، ويبلغ إجمالي طلاب شعبة العلمي علوم الحاصلين على مجموع أعلى من 85% 42053 طالب وطالبة، وسيتم تحديد الحد الأدنى لكليات التمريض والطب البيطري في تنسيق المرحلة الثانية.

وفيما يخص القطاع الهندسي حصل 15201 طالب وطالبة على مجموع أعلى من 80% وهو العدد الذي يتضمنه قطاع كليات الهندسة وهو الحد الأدنى المتوقع للقبول بكليات الهندسة، وحصل عدد 9769 طالب وطالبة على مجموع من 75% إلى 80% وهو مجموع الطاقة الاستيعابية لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويعد الحد الأدنى المتوقع لكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ليصل إجمالي طلاب شعبة العلمي رياضة الحاصلين على مجموع من 100% وحتى 75% 24970 طالب وطالبة.

وبالنسبة لشعبة الأدبي، يقدر إجمالي الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% 1781 طالب وطالبة، ولذلك فإنه من المتوقع أن يتراوح القبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 85% و83%.

نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، صباح اليوم السبت نتائج الثانوية العامة في مصر 2022، وقال في مؤتمر صحفي، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بلغت 75.04%، وهي أعلى من العام الماضي والتي كانت 74%، كما أوضح طارق شوقي أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 78.32%، وفي شعبة علمي رياضة 81%، وفي الأدبي 68.39%.