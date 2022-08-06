نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة لكل المحافظات على موقع https://moe.gov.eg/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة كل المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم ، ساعات بل لحظات وتظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الاول فى كل المحافظات حيث يتجمع كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم على الانترنت من اجل الاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الاول فى جميع المحافظات وننشر لكم الان طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الاول لعام 2022 فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فتابعوا معنا

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ننشر لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز طرق الحصول والاستعلام على نتيجة الثانوية العامة الدور الاول فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث بعد ان تم الاعلان عن قرب ظهور النتيجة بشكل رسمى اليوم يريد كل الطلبة والطالبات فى الاستعلام عن طريقة تمكنهم من الحصول على تلك النتيجة وننشر لكم الان الطريقة التى تساعدكم فى الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الاول عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والطريقة هي :-

على الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

يقوم الطالب باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب الثانوية العامة.

ثم يتم تحديد نظام تعليم الطلاب والشعبة الدراسية.

بعد ذلك يقوم بإدراج جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ويتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة بالمدرسة المقيد بها الطالب.

ثم يقوم بالضغط على زر الاستعلام.

سوف تظهر قائمة تتضمن درجات الطالب في كل مادة وخانة للمجموع الكلي بالأرقام العادية وبالنسبة المئوية.

من الممكن طباعة النتيجة كمستند رسمى يمكن الطالب التقدم بها الى الجامعات المصرية المناسبة له .

الحصول على نتيجة الثانوية العامة

كما ذكرنا لكم ان النتيجة ستظهر فى وقت قليل بعد ان تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى والجديد بالذكر انه تم اعلان اسماء اوائل الثانوية العامة فى كل المحافظات منذ ما يقرب من الساعة فى مؤتمر صحفى قد تم عقده من اجل الاعلان عنهم لكل وسائل الاعلام .

اخر الانباء حول اعلان نتيجة الثانوية العامة

بعد قليل سيتم الاعلان بشكل رسمى عن نتيجة الثانوية العامة الدور الاول لعام 2022 عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم لكل الطلبة والطالبات بشكل عام وينتاب حاليا القلق عدد كبير من الطلاب رغبة منهم فى الاستعلام ومعرفة النتيجة بشكل عام ومعرفة درجاتهم وسوف ننشر لكم كل جديد حول نتيجة الثانوية العامة فور الاعلان عنها .

ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا

ظهرت الان بشكل رسمى نتيجة الثانوية العامة الدور الاول لعام 2022 فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث تم الاعلان منذ لحظات عن ظهور النتيجة والتى يهتم حاليا كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى معرفتها ويمكن لكل الطلبة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فى الوقت الحالى

تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم على فتح باب تقديم التظلمات فى اليوم الخامس عشر من شهر اغسطس الجارى ويسعى كل الطلبة والطالبات الى تقديم العديد من التظلمات على نتائجهم الحالية املا منهم فى تغيير الدرجات الى الافضل وسيتم الاعلان عن اليات تقديم التظلمات فى الفترة القليلة المقبلة كما ان هناك اعتراضات كثيرة من جانب العديد من الطلاب حول نتيجة الثانوية العامة الدور الاول فى كل المحافظات والتى ظهرت اليوم لكل الطلاب حيث يرون ان هناك علميات كثيرة فى التصحيح وانهم سيسعون لتقديم تظلمات من اجل تغيير تلك الدرجات وسوف تستقبل الوزارة كل طلبات التظلمات بعد اعلان اليات تقديم التظلمات وعن ثمن المقابل المادى لتقديم التظلم

تنسيق الجامعات المصرية

من المقرر ان يبدأ الاعلان عن مراحل التنسيق والذي يبدأ بالمرحلة الاولى منه فى اقرب وقت ممكن حيث بعد ظهور النتيجة اليوم بدء كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور يترقبون نتائج تنسيق القبول فى الجامعات المصرية فى الوقت الحالى من اجل التقدم الى كافة الجامعات التى تناسبهم .