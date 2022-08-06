جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية منزلا فى رفح جنوبى قطاع غزة.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن إدانته للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بوقف فورى للعمليات العسكرية، ومحملاً إياها تبعات التصعيد.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدى، عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولى وكافة الأطراف ذات التأثير الدولى التدخل لتحقيق وقف لإطلاق النار، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدى إلى تصعيد لا يُمكن لأى طرف حساب تبعاته الخطيرة.
وأوضح المتحدث أن العملية الإسرائيلية تعكس تجاذبات داخلية يمكن أن تخرجها عن السيطرة، ولفت إلى الهشاشة الكبيرة التى يُعانى منها القطاع الصحى فى غزة، وهو ما قد يُفاقِم آثار العدوان العسكرى، مُطالبا المجتمع الدولى بالتدخل لحماية السكان المدنيين من جراء هذا العدوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 24 قتيلا و 203 مصابين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.