ماليزيا تدين بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية سيف الدين عبد الله فى بيان اليوم السبت، إن ماليزيا دعت المجتمع الدولى إلى بذل أقصى ضغط بصفة عاجلة على النظام الإسرائيلى لوقف انتهاكاته وأعماله العدوانية على الفور ضد الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأضاف: "إن الوحشية التى وقعت مؤخرا من جانب إسرائيل تمثل بالفعل تجاهلا صارخا للقانون الدولى والمبادئ العديدة للإنسانية".

وتابع قائلا: "لا بد أن يدين المجتمع الدولى إسرائيل على خلفية اعتداءاتها الأنانية الاستفزازية وسياسة الفصل العنصرى ضد الحقوق الأساسية للفلسطينيين من كل المذاهب على أرضهم وأرواحهم وأسرهم وكرامتهم".

وشدد على أنه "لا يجب أن يكون هناك أى معايير مزدوجة فى التعامل مع الصراعات".

ولفت إلى أن ماليزيا تشدد على دعمها الراسخ وتضامنها مع الشعب الفلسطينى وقضيته لنيل الحرية من الاحتلال الإسرائيلى.