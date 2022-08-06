جوتيريش: العالم يمر بسباق تسلح.. واستثمارات فى تحديث الترسانات النووية

وقال جوتيريش - خلال حوارٍ أجراه اليوم السبت مع قناة "ان اتش كيه" اليابانية، بعد حضور احتفال بمناسبة الذكرى الـ 77 للقصف الذرى على هيروشيما - إن هيروشيما أصبحت رمزاً عالمياً.. مضيفاً أنه يعتقد بأن المواطنين يشعرون بمسؤولية نقل أهمية نزع السلاح النووى إلى مدن أخرى حول العالم.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن مخاوفه بشأن "التهديدات النووية الروسية"، قائلاً إن الحرب فى أوكرانيا أوجدت "فكرة أن الأسلحة النووية ذات أهمية".
وأبدى الأمين العام مخاوفه بشأن "التهديدات النووية الروسية" والتحركات الأخرى حول العالم التى تتعارض مع قضية نزع السلاح النووى، حيث إنه "من غير المقبول إطلاقا أن يتحدث أصحاب القنابل النووية عن احتمال نشوب حرب نووية".
وتابع جوتيريش قائلا "لقد رأينا نزع السلاح النووى يمضى قدماً فى القرن الماضى، ثم فجأة، وقع عكسه".
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