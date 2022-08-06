جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف المندوب الفلسطينى، أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية الاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان الإسرائيلى على غزة. وأفادت وزارة الصحة فى قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 24 قتيلا وإصابة 203 آخرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلسة لمجلس الأمن الاثنين لبحث العدوان الإسرائيلى على غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.