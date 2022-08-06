مستشار المبعوث الأممى العسكرى يختتم زيارته إلى اليمن

جدة - نرمين السيد - وكتب جروندبرج، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية: "هايوارد عقد خلال زيارته مناقشات بناءة مع ممثلين من لجنة التنسيق العسكرية وممثلين آخرين من الأمن"، مبينا فى الوقت نفسه أن الزيارة شملت محافظتى عدن وتعز بما فيها الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين وكذلك مدينة صنعاء.

ونوه بأن الزيارة، مكنت المستشار العسكرى من التوصل لفهم أوضح للوضع على أرض الواقع، والتحضير للاجتماع الرابع المقبل للجنة التنسيق العسكرية فى عمان.

ويدور النزاع فى اليمن منذ عام 2014، وتسببت الحرب فى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، كما يهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف المواطنين، من بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبى عاجل غير متوفر فى البلد الذى تعرضت بنيته التحتية للتدمير.