العالم اليوم - بركشاير المملوكة لبافيت تخسر 43.8 مليار دولار بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 04:20 مساءً - أدى انزلاق الأسهم الأميركية، إلى تكبد شركة "بركشاير هاثاواي" المملوكة للملياردير وارن بافيت، خسائر بنحو 43.8 مليار دولار في الربع الثاني، على الرغم من تحسن أعمالها في أنشطة التأمين والسكك الحديدية.

وكانت الشركة حققت أرباحا صافية بنحو 28.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 39 بالمئة إلى 9.28 مليار دولار من 6.69 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأعادت "بركشاير" شراء أسهمها بنحو مليار دولار خلال الربع الثاني، وكانت اشترت أسهمها بقيمة 3.2 مليار دولار في الربع الأول.

وأنهت الشركة العملاقة الربع الثاني مع سيولة نقدية وما في حكمها بقيمة 105.4 مليار دولار.

وتتأرجح النتائج الصافية لـ "بركشاير" التي مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، لأن الشركة التي تستثمر في الأسهم ملزمة بالإعلان عن مكاسب أو خسائر استثمارية على ممتلكاتها من الأسهم حتى لو اشترت ولم تبع شيئا.

ويحث بافيت المستثمرين في الشركة على تجاهل التقلبات في النتائج الصافية، ويقول إن الشركة ستجني أرباحا إذا ارتفعت قيمة الأسهم بمرور الوقت.

وفي عام 2020، على سبيل المثال، خسرت "بركشاير" ما يقرب من 50 مليار دولار في الربع الأول مع انتشاروباء كورونا، لكنها حققت 42.5 مليار دولار للعام بأكمله.