الاردن : تحذير أمني مع توقعات سقوط زخات مطرية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 أغسطس 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج :- شددت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل توقعات دائرة الأرصاد الجوية بسقوط زخات محلية من المطر ولفترة قصيرة في جنوب وشرق المملكة في ساعات المساء.
ووفق إذاعة الأمن العام، السبت، عن الدوريات الخارجية حول الحوادث التي تم التعامل معها، قالت إن أحد الأشخاص لجأ لمحطة الزميلة الأمنية تعرض للدغة عقرب وتقديم الإسعافات الأولية له من خلال كوادر الدفاع المدني الموجودين بالمحطة قبل نقله للمستشفى.
فيما تم رصد سائق غير مرخص يتسبب بحادث مروري بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ وينتج عن الحادث وفاه وإصابتين بمنطقة الكسارات غرب البلقاء يوم أمس.
ففيما جرى رصد عدة سلوكيات خاطئة وضبط مرتكبيها كالمسير على شكل مواكب وإخراج الأجساد من المركبات واستخدام منبهات الصوت بشكل مزعج والقيادة بصورة متهورة و استعراضية بالإضافة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء خلال عطلة نهاية الإسبوع.
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