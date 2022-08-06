نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الخصاونة : على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 أغسطس 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج :- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على موقف الأردن بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لوقف العدوان وبشكل عاجل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة محذرا من أن التصعيد الإسرائيلي من شانه عرقلة أي جهود لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يكفل إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن مواقف جلالة الملك ثابتة وراسخة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، وصولاً إلى نيل الشعب الفلسطيني الشَّقيق حقوقه المشروعة كاملة بإقامة دولته المستقلَّة وذات السِّيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيَّة، "لنستطيع أن نحقق حل الدولتين التي تقوم بمقتضاه هذه الدولة ذات السيادة والناجزة لأشقائنا الفلسطينيين لنعيش بأمن وسلام في هذا الإقليم شعوباً ودولاً".

وقال في هذا الإطار خلال رعايته لفعاليَّات "إيدون الثَّقافيَّة"، ضمن احتفاليَّة إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة. : "نحن وطن نذود عن القدس عبر الاستمساك بمسؤولية وواجب الوصاية الهاشمية التاريخية التي ينهض بها اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني باقتدار وعزة وبذل الغالي والنفيس وبالتعرض أحيانا للكثير من المصاعب نتيجة الاستمساك بهذه الوصاية".