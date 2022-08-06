سيول وأمطار غير مسبوقة تجتاح وادى الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - تسببت أمطار غزيرة نادرة السقوط فى "وادى الموت" الصحراوى الشهير، فى شرق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس الجمعة، بفيضانات كبيرة حاصرت حوالى ألف شخص، وفقا لما أعلن المنتزه الوطنى المشرف على الموقع.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، لم يتمكن نحو 500 موظف و500 زائر من مغادرة المكان، جراء هطول أمطار غير مسبوقة تسببت فى طوفان كبير، وأدت إلى إغلاق كل الطرق المؤدية للمتنزه.

وأوضحت إدارة الموقع فى بيان، أن "جميع الطرق فى المحمية مغلقة فى الوقت الحاضر، وستظل كذلك حتى يحدد المشرفون حجم الأضرار".

واقتلعت المياه الطوفانية أجزاء من الطريق، وجرفت حاويات نفايات صوب سيارات لم تعد صالحة للاستخدام، وأغرقت مكاتب وفنادق، حسب ادارة الموقع.

وتساقطت 37 ميليمترا من الأمطار دفعة واحدة، فى حين أن متوسط المجموع السنوى من الأمطار هو عادة "أقل من 50 ملم".

وتكاد التساقطات اليومية ليوم الجمعة تساوى الرقم القياسى الذى سجلته المحمية الوطنية.

ويعرف عن محمية "وادى الموت" على موقعها الإلكترونى، بأنها الموقع الأكثر قيظا فى العالم والأكثر جفافا فى أمريكا الشمالية". ويزور الموقع أكثر من 1.5 مليون سائح سنويا.

ويقدر خبراء مناخ دوليون، أن الاحترار المناخى يؤثر على نظام تساقط الأمطار. وتزداد مخاطر هطول تساقطات قوية مع ارتفاع درجات الحرارة.