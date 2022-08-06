مجلس الأمن الروسى: قواتنا المسلحة ستتولى إعادة الأصول التى صادرتها كييف

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، تعليقًا على طلب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى من البرلمان الأوكرانى المصادقة على قرار مصادرة الممتلكات الروسية فى البلاد، إن "مسألة إعادة الممتلكات التى صادرها نظام كييف بشكل إجرامى من سكان دونباس الذين عانوا طويلًا، سوف تتولاها قواتنا المسلحة بنجاح".





وأضاف ميدفيديف، حسبما نقلت عنه قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن "كييف تأخذ منّا الممتلكات على الورق، ونحن نأخذها على الأرض". وكان زيلينسكى قد أعلن سابقًا عن مصادرة أصول روسية فى أوكرانيا بقيمة 765 مليون دولار، كما يتواصل العمل على مصادرة أصول روسية أخرى، بأكثر من 900 موقع مملوك لروسيا.

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