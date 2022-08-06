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عمر شويل - جدة طريق تغيير رقم الجوال في توكلنا 1444 .. يتساءل العديد من المواطنين عن الطرق التي من خلالها يمكن للفرد أن يغير أو يعدل رقم الهاتف الخاص به على تطبيق توكلنا وهو تطبيق المتابعة الصحية والمراقبة الذي أطلقته هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وتم ربطه بالجهات الأمنية من أجل تطبيق فترات حظر التجوال بشكل تام في كافة المدن بالمملكة وإيقاف انتشار وباء كورونا منذ دخوله للعالم العربي في مارس 2020 بجانب كل ذلك يوفر تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية والتي تتعلق بالتعليم ومواعيد استخراج المستندات وطلبها واستلامها إلكترونيًا وتعديل الأرقام الخاصة بالفرد في حالة استغناءه أو ضياع وفقدان الرقم القديم.

طريق تغيير رقم الجوال في توكلنا 1444

وإذا كنت تتساءل عن الطرق وكيفية تغيير رقم الجوال الخاص بك في تطبيق توكلنا 1444 – 2022 فكل ما عليك فلعه هو اختيار الطريقة المناسبة لك واتباع الخطوات التي تتلوها بكل عناية وحرص.

الطريقة الأولى

وهي أسهل الطرق وذلك عبر الدخول على التطبيق من أي هاتف محمول واختيار خدمات عبر الهاتف المحمول.

وبعدها تحديد جنسية المواطن سواء أكان سعودي أو مقيم في المملكة أو زائر أو حتى من دول الخليج.

واختيار خيار الخدمات العامة للأفراد ومن القائمة ستظهر لك تحديث رقم الجوال.

كل ما عليك فعله هو كتابة تاريخ الميلاد وبعدها إدخال البيانات المطلوبة واكتب رقم الهاتف الخاص بك الحديث.

وبعدها سيرسل لك الموقع أو التطبيق رسالة تأكيد خلال دقائق قليله بإمكانك كتابة رمز التحقيق الذي سيظهر على الشاشة.

وأكد العملية بشأن التحديث.

الطريقة الثانية

ويمكنك أيضًا التعديل وتحديث بياناتك في تطبيق توكلنا عن طريق موقع ومنصة أبشر الحكومية التي بها المئات من الخدمات الحكومية .

والتي تعتبر المنصة الرسمية لوزارة الداخلية والخدمة المدنية.

فيمكنك الدخول على كافة بياناتك بكل التطبيقات من أبشر اتبع الخطوات الآتية.