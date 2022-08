روح جديدة.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ، تختتم مساء الأحد 7 أغسطس 2022، مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2022 ، وفي إطار مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا برايتون ومانشستر يونايتد ، الطامحين إلى تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار بالنسخة الجديدة من البريميرليج ، والتي يعول عليها الشياطين الحمر آمالًا عريضة، من أجل الابتعاد بلقب جديد، يوشك أن يحرزه وصيفه ليفربول.

نتناول في التغطية التالية، جميع الأخبار والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والقنوات الناقلة ، إضافة إلى نتائج الفريقين في نسخة العام الماضي من الدوري الإنجليزي ، وكذلك تاريخ المشاركات والإنجازات في المسابقة قبل الموسم الـ31 من البريميرليج ، علاوة على تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرايتون .

على خير تختم منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 ، مساء الأحد.

حيثما يلتقي ناديا برايتون ومانشستر يونايتد في مواجهة جديدة، عنوانها الثأر، خاصةً لجماهير المان يونايتد.

إذ يشعر جماهير الشياطين الحمر بمرارة الخسارة الأليمة التي ذاقها الفريق في لقاء الدور الثاني العام الماضي.

والتي كانت أحد أسباب فقدان مانشستر يونايتد حظوظه في بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بعدما خسر الفريق بنتيجة (4-0).

وهي التي يسعى طيور النورس للبناء عليها، من أجل تحقيق إنجاز فريد في مشاركته السادسة بالبريميرليج.

نستعرض بداية ترتيب الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي 2022/2021 :

وهذا قائمة بالأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز :

ومنذ يوم الجمعة 5 أغسطس 2022، انطلقت منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.

حيثما أقيمت مباراة كريستال بالاس وأرسنال ، حسمها المدفعجية بجدارة.

واستكملت يوم السبت 6 أغسطس 2022 ، مباريات الجولة الأولى بخوض 6 مباريات.

في أبرزها مباراة فولهام وليفربول ، التي انتهت بالتعادل الإيجابي.

و مباراة إيفرتون وتشيلسي التي تمكن البلوز من حسمها.

على أن تختتم مساء الأحد 7 أغسطس 2022 بـ3 مواجهات.

من أهمهما لقاء الشياطين الحمر والنسور ، ثم مباراة وست هام يونايتد ومانشستر سيتي آخر لقاءات الجولة.

نادي مانشستر يونايتد

بروح جديدة يدخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الجديد في البريميرليج .

خاصةً بعد إقناع أبرز نجومه كريستيانو رونالدو بالبقاء داخل قلعة الـ أولد ترافود .

بالإضافة إلى عدة صفقات أبرمها الفريق مؤخرًا، سيكون لها بلا شك تأثير إيجابي.

All set for the new campaign

