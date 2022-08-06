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عمر شويل - جدة رصيد البطاقة السوداء الراجحي 1444 .. البطاقة البلاتينية السوداء أو كما يطلق عليها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية البطاقة السوداء والتي منحها مصرف الراجحي لعملاءه من أجل الدفع الإلكتروني وعمليات الشراء دون الحاجة لحمل أي أموال معك يتسائل البعض عن طريقة معرفة رصيدها لذا فقد أوضح البنك في بيان له إجابة على تساؤلات العديد من الأفراد أن الرصيد الموجود بالبطاقة البلاتينية له عدة عوامل وهي الحساب الخاص بالعميل والمربوط بالبطاقة وبجانب عوامل أخرى لكن يتاح لكل عميل الاستعلام عن الرصيد المتوفر والموجود في البطاقة السوداء بأكثر من طريقة.

رصيد البطاقة السوداء الراجحي 1444

ويمكنك الاستعلام عن الريصيد بطرق عده وهي أولًا .

تحميل تطبيق الراجحي على الهاتف الجوال الخاص بكد سواء أكان نظام تشغيل الهاتف آندرويد أو حتى آيفون .

وبعدها قم بفتح التطبيق وتلقائيًا سيطلب منك التطبيق تسجيل الدخول وبعد دخولك ستقوم بالنقر على بطاقات .

وبعدها الاستعلام عن بطاقاتي وتختار البطاقة البلاتينية وتضغط على الاستعلام عن الرصيد .

أما الطريقة الثانية فكل ما عليك فعله

هو الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بـ مصرف الراجحي

وتسجيل دخولك وإدخال كلمة المرور والاسم الخاص بالشخص

وتختار حسابات وتتجه مباشرة نحو كلمة البطاقة السوداء سيظهر لك كل التفاصيل

والتي من بينها الرصيد المتاح وبالنسبة إلى أجهزة الصراف الألي

يمكنك أيضًا معرفة الرصيد الخاصة بالبطاقة عن طريق وضعها في المكان المخصص لها

وتكتب الرقم والكلمة السرية الشخصية الخاصة بالبطاقة وتختار استعلم أو استعلام عن الرصيد سيكون الوضع أسهل .

والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يوفر ببطاقة الراجحي البلاتينية أو البطاقة السوداء الكثير من المميزات .

والتي من أهمها برنامج مكافأة لربح العميل النقاط من 1 ريال يقوم بالدفع من خلال البطاقة و5 نقاط عند شراء شئ من موقع دولي .

وبعدها يمكنك الاستفادة من تلك النقاط وتحويلها إلى ريال.

وكذلك تمكن العميل من السحب النقدي سواء محلي أو دولي حتى 30 % من الرصيد الموجود في البطاقة كله.

ويمكن أن يستفيد العميل من المرونة الخاصة بالسداد 5 % من المبلغ عن طريق كشف الحساب الشهري للبطاقة.