مؤشرات تنسيق الجامعات tansiksec.emis” موقع تنسيق الثانوية العامة 2022

موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ صباح يوم السبت ستة من شهر أغسطس وتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة، ويسأل الكثير من أولياء الأمور وطالبة الثانوية العامة عن تنسيق الجامعات ٢٠٢٢ لمعرفة مجموع الكليات لتحديد الكلية المناسبة لهم وللمجموع، وتم توضيح مؤشرات تنسيق الجامعات، ونرفق اليكم رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022.

موقع تنسيق الثانوية العامة 2022

موقع تنسيق الثانوية العامة 2022، تم التوضيح من قبل السيد عطا المسؤول في مكتب التنسيق أن يقوم الطالب بكتابة جميع الرغبات وهى خمسة وسبعون رغبة في التنسيق، وقال أنه لا يوجد ما يسمى بكليات قمة أو كليات أقل ولكن الأهم هو نجاح كل طالب في الجامعة المناسبة له وتحقيق جميع أهدافه وميوله، وأوضح السيد عطا أن يقوم الطالب بكتابة الكلية المراد الإلتحاق بها وليس بناءً على المجموع، ويمكن تعديل رغبات الطالب في الفترة المسموح لها للتعديل ويوجد في كل محافظة معامل التنسيق لمساعدة الطالب في كتابة جميع الرغبات في التنسيق الإلكتروني ٢٠٢٢، وتم إهتمام الطلاب بالكليات الجديدة ومنها كليات الذكاء الإصطناعي، وأصبح هناك سبعة كليات تكنولوجيه جديدة، ونوضح اليكم رابط التسجيل في موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 .

مؤشرات تنسيق الجامعات ٢٠٢٢

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتم نجاح الطلاب بنسبة ٧٥.٠٤٪ بنسبة كبيرة في الشعبة العلمية والأدبية، وأن معادلات النجاح تقارب السنة الماضية وأن تنسيق الجامعات مقترب من مؤشرات السنة الماضية.

• مجموع تنسيق جامعة الطب البشري هو : ٨٥٪.

• مجموع تنسيق جامعة طب الأسنان هو : ٨٢٪

• تنسيق جامعة العلاج الطبيعي والصيدلية هو : ٨٠٪

• تنسيق جامعة الطب البيطري هو : ٧٥٪

• تنسيق جامعة الهندسة هو : ٧٠٪

• تنسيق جامعة تكنولوجيا العلوم الصحية هو : ٦٢٪

• تنسيق جامعة علوم الحاسب هو : ٦٥٪

• تنسيق جامعة الفنون التطبيقية هو : ٦٣٪

• تنسيق جامعة فنون أدبي هو : ٥٩٪

• تنسيق جامعة الآداب هو : ٥٥٪

تنسيق كليات أدبى