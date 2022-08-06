نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الجامعات tansiksec.emis” موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 في المقال التالي
موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ صباح يوم السبت ستة من شهر أغسطس وتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة، ويسأل الكثير من أولياء الأمور وطالبة الثانوية العامة عن تنسيق الجامعات ٢٠٢٢ لمعرفة مجموع الكليات لتحديد الكلية المناسبة لهم وللمجموع، وتم توضيح مؤشرات تنسيق الجامعات، ونرفق اليكم رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2022.
موقع تنسيق الثانوية العامة 2022
موقع تنسيق الثانوية العامة 2022، تم التوضيح من قبل السيد عطا المسؤول في مكتب التنسيق أن يقوم الطالب بكتابة جميع الرغبات وهى خمسة وسبعون رغبة في التنسيق، وقال أنه لا يوجد ما يسمى بكليات قمة أو كليات أقل ولكن الأهم هو نجاح كل طالب في الجامعة المناسبة له وتحقيق جميع أهدافه وميوله، وأوضح السيد عطا أن يقوم الطالب بكتابة الكلية المراد الإلتحاق بها وليس بناءً على المجموع، ويمكن تعديل رغبات الطالب في الفترة المسموح لها للتعديل ويوجد في كل محافظة معامل التنسيق لمساعدة الطالب في كتابة جميع الرغبات في التنسيق الإلكتروني ٢٠٢٢، وتم إهتمام الطلاب بالكليات الجديدة ومنها كليات الذكاء الإصطناعي، وأصبح هناك سبعة كليات تكنولوجيه جديدة، ونوضح اليكم رابط التسجيل في موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 .
مؤشرات تنسيق الجامعات ٢٠٢٢
بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتم نجاح الطلاب بنسبة ٧٥.٠٤٪ بنسبة كبيرة في الشعبة العلمية والأدبية، وأن معادلات النجاح تقارب السنة الماضية وأن تنسيق الجامعات مقترب من مؤشرات السنة الماضية.
- • مجموع تنسيق جامعة الطب البشري هو : ٨٥٪.
- • مجموع تنسيق جامعة طب الأسنان هو : ٨٢٪
- • تنسيق جامعة العلاج الطبيعي والصيدلية هو : ٨٠٪
- • تنسيق جامعة الطب البيطري هو : ٧٥٪
- • تنسيق جامعة الهندسة هو : ٧٠٪
- • تنسيق جامعة تكنولوجيا العلوم الصحية هو : ٦٢٪
- • تنسيق جامعة علوم الحاسب هو : ٦٥٪
- • تنسيق جامعة الفنون التطبيقية هو : ٦٣٪
- • تنسيق جامعة فنون أدبي هو : ٥٩٪
- • تنسيق جامعة الآداب هو : ٥٥٪
تنسيق كليات أدبى
- • جامعة القاهرة كلية اقتصاد و علوم سياسية 359.0
- • جامعة الإسكندرية كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة 352.0
- • جامعة كفر الشيخ كلية ألسن 350.0
- • جامعة السويس كلية سياسة واقتصاد 349.0
- • جامعة بني سويف سياسة واقتصاد 344.0
- • جامعة قناة السويس بالإسماعيلية كلية ألسن 341.0
- • جامعة عين شمس كلية ألسن 340.0
- • جامعة الفيوم كلية ألسن 339.0
- • جامعة القاهرة كلية إعلام 339.0
- • جامعة المنوفية كلية إعلام 336.0
- • جامعة بني سويق كلية ألسن 335.0
- • جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة كلية ألسن 334.0
- • جامعة أسوان كلية ألسن 333.0
- • جامعة المنيا كلية ألسن 333.0
- • جامعة الزقازيق بصان الحجر كلية آثار 332.0
- • جامعة سوهاج كلية ألسن 332.0
- • جامعة الأقصر كلية ألسن 331.0
- • جامعة دمياط كلية آثار 330.0
- • جامعة بني سويف كلية إعلام 330.0
- • جامعة السويس كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال 329.0
- • جامعة عين شمس كلية آثار 329.0
- • جامعة الزقازيق كلية الاعاقة والتأهيل 329.0
- • جامعة القاهرة كلية آثار 328.0
- • جامعة جنوب الوادي كلية إعلام 326.0
- • جامعة مطروح كلية آثار و لغات 325.0
- • جامعة الفيوم كلية آثار 325.0
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات تنسيق الجامعات tansiksec.emis” موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.