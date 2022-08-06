نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moe.gov.ye الان رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن من موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية برقم الجلوس ادبي وعلمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن حيث يتزايد الى حد كبير البحث على جوجل من قبل نحو أكثر من 100 ألف طالب يباشرون بحثهم عن اجراء الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن التي يباشر حولها البحث على جوجل بعد ان تم تأجيل إعلان ظهور نتائج الطلاب بشكل مؤخر نسبتاً لعدم الانتهاء حتى اللحظة عمليات الجرد والتصحيح حتى الآن

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن تنتشر حولها حالة من القلق والتوتر بين طلاب شهادة الثانوية العامة باليمن والسادة أولياء الأمور حيث أدى طلاب الشهادة الثانوية العامة اليمنية اختباراتهم في يوليو لتعلق وزارة التربية والتعليم اليمنية على ان جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت للتأكد وزارة التربية والتعليم اليمنية على انه لم يتبقى على اعلان ظهور نتائج اليمن فى شهادة الثانوية العامة سواء القليل على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث تجري حالياً الوزارة عمليات المراجعة ما بعد الانتهاء من عمليات التصحيح كمراجعة نهائية حتى يتم طرح امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى كل المحافظات اليمنية، عليه نستعرض ونوافيكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن طرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

انتهى طلاب الثانوية العامة باليمن من كامل الاختبارات المقررة عليهم فى اليوم الخامس من يوليو الماضي، على ان يتابع حالياً طلاب الشعبة الادبية والعلمية اخر اخبار تفعيل امكانية الاستعلام عن تلك النتائج والتي جاءت خطوات الحصول عليها اون على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية

ادخال اسمك الرباعي ورقم الجلوس فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة الأدبية والعلمية في الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع اليها الطالب فى الايقونة المخصصة لها

انقر على خانة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور

على العلم على الأخبار الرائجة على المواقع الاخبارية اليمنية تؤكد على ان نتائج من المتوقع ان تعلن خلال 24 ساعة من الان على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية