قسط اونلاين 60,000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لكل العملاء

الآن من خلال شركة تسهيل للتمويل بالسعودية يستطيع العميل السعودي وأيضاً المقيم من تقسيط جميع المشتريات لدى شركة تسهيل للتمويل لذلك تمنح شركة تسهيل تمويل شخصي بقيمة مالية ربما يصل إلى 60 ألف ريال سعودي من أجل مساعدة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين فى الحصول على جميع المشتريات اللازمة وأيضاً تقسيط سداد قيمة تلك المشتريات وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا.

قسط اونلاين 60,000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل

تعد شركة تسهيل للتمويل إحدى الشركات التي تحاول دائماً تقديم أفضل العروض التمويلية لمساعدة كافة العملاء السعوديين وكذلك المقيمين فنتحدث اليوم عن عرض شركة تسهيل للتمويل وهو تمويل شخصي بقيمة 60 ألف ريال سعودي يستطيع من خلاله العميل من تقسيط جميع المشتريات ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز تمويل شركة تسهيل بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة تسهيل بأنه لا يتطلب وجود كفيل عند التقديم.

كما يتميز تمويل شركة تسهيل بأن لا يتطلب أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً تمويل شركة تسهيل بموافقة فورية وإجراءات سريعة.

تمويل شركة تسهيل للتمويل يتم الحصول عليه اونلاين وإتمام جميع الإجراءات اونلاين.

متاح أيضاً تمويل شركة تسهيل بقيمة مالية ربما تصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

يتمكن أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 36 شهر.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شركة تسهيل للتمويل

حددت شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الأوراق المطلوبة عند التقديم لطلب تمويل شركة تسهيل وتتمثل تلك الأوراق في الآتي

على المواطن السعودي تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

كذلك على العميل الغير سعودي تقديم الإقامة ولابد أيضاً أن تكون سارية المفعول.

أيضاً يتم إثبات الدخل للمتقدم من خلال التأمينات الاجتماعية.

كما يمكن أيضاً إثبات الدخل من خلال تعريف بالراتب.

توفير كذلك العنوان الوطني بالسعودية.

التأكد من رقم الجوال من خلال خدمة أرقامى.

هاتف شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية

هناك رقم هاتف يستطيع من خلاله العملاء من التواصل مع شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية فيمكن الإتصال على الرقم 8003044434.