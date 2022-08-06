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عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب بنك ساب الإلكتروني 1444 قدم مصرف ساب الإلكتروني إمكانية فتح حساب بنكي خاص إلكترونيًا بدون أي أوجه عناء ومشقة وتعب ودون الحاجة إلى التوجه لأقرب فرع والانتظار والإجراءات الروتينية المعتادة في كل المصارف فقد أتاح تلك الخدمة من أجل التيسير على العملاء والتسهيل في التقديمات وكذلك طرق الحصول على البطاقات المصرفية ستكون بأسهل مما يمكن ومصرف ساب يعتبر من أكبر المصارف في المملكة العربية السعودية والذي تأسس قديمًا وحدث بعض عمليات الدمج حيث بدأ كشركة مساهمة سعودية ومؤسسة مالية تم ترخيصها وتعمل تحت رعاية البنك المركزي في المملكة العربية السعودية .

خطوات فتح حساب بنك ساب الإلكتروني 1444

وبالنسبة للطريقة البسيطة التي يمكنك من خلالها فتح حساب إلكتروني بمصرف ساب من خلال منزلك فكل ما عليك فعله هو.

الدخول إلى الموقع الخاص بالمنصة المصرفية الرقمية .

وبعدها ملء كافة البيانات المطلوبة أمامك وفي الخانات الصحيحة والتأكد من سلامتها .

وبعدها تقوم بإدراج رقم الهوية والرمز المرئي الذي سيظهر أمامكن.

وسيطرح عليك البنك عبر الشاشة مجموعة من الأسئلة إجاباتها ستكون بنعم أو لا .

وبعد سيتم الضغط على انتهاء الطلب والانتظار للموافقة عليه.

لمراجعة البيانات الخاصة بالفرد من منصة النفاذ الوطني وبعدها تقر بصحة الشروط والأحكام.

وتوافق عليها وتطبق البطاقة المصرفية عبر الأجهزة الخاصة بالمصرف الموجودة في كل المدن.

فتح حساب في ساب أون لاين

يمكنك فتح الحساب عن طريق الدخول للموقع الرسمي للبنك وبعدها تختار خدمة الدخول إلى الحساب الإلكتروني الشخصي .