السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية السعوية، اليوم السبت، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وأكدت الوزارة على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق، مطالبة المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذى طال أمده. وأفاد تلفزيون فلسطين السبت بمقتل 15 شخصاً وإصابة 125 فى الغارات الإسرائيلية.

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