عاجل.. البيت الأبيض: تحركات الصين العسكرية حول تايوان استفزاز خطير

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، مساء اليوم السبت، إن تحركات الصين العسكرية حول تايوان استفزاز خطير، مشيرا إلى أن الصين تحاول تغيير الوضع الراهن فى تايوان بالقوة، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، فى وقت سابق اليوم السبت، أن الصين تواصل إرسال طائرات وسفن عسكرية إلى المناطق البحرية حول جزيرة تايوان؛ حيث نشرت 20 طائرة حربية و14 سفينة حتى الساعة 5 من مساء اليوم.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، نقلته وكالة الأنباء التايوانية الرسمية "سى إن إيه" باللغة الإنجليزية، أن 14 طائرة حربية صينية عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان، الذى يعتبر منطقة عازلة غير رسمية بين الجزيرة والصين، مُنددة بشدة بالتدخلات الصينية، ومؤكدة فى الوقت نفسه أنها ستتخذ إجراءات لحماية أمن البلاد والديمقراطية وحريتها.

وكانت الصين قد نشرت 68 طائرة حربية و13 سفينة فى إطار تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية فى 6 مناطق بحرية حول تايوان، وبدأت التدريبات يوم الخميس الماضى وتستمر 4 أيام، وجاءت تلك التدريبات ردًا على زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان خلال الأسبوع الماضى.

وأشارت الوزراة إلى أن القوات الجوية التايوانية تعمل على نشر أنظمة الدفاع الجوى الصاروخية من طراز باتريوت 3 (PAC-3) لتتبع ومراقبة التحركات العسكرية الصينية، مؤكدة أن قيادة الدفاع الجوى قادرة على الاستجابة لحالات الطوارئ فى أى وقت للدفاع عن المجال الجوى للبلاد.

ولفت البيان إلى أن القيادة العسكرية فى منطقة كينمن رصدت، اليوم، 3 طائرات بدون طيار بالقرب من حدودها البحرية التى تقع على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شيامن الساحلية الصينية، مشيرًا إلى أن الطائرات بدون طيار كانت تحلق فوق المياه المحظورة حول الجزيرة الرئيسية لتايوان فى مقاطعة كينمن، ورد الجيش التايوانى بإطلاق مشاعل تحذيرية لصدها.