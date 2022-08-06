الخارجية الفلسطينية: حراك دبلوماسى لوقف العدوان الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المستشار السياسى لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن الوزير رياض المالكى أصدر تعليماته بالأمس إلى سفراء ورؤساء بعثات دولة فلسطين حول العالم بسرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأى العام فى الدول المضيفة لشرح أبعاد العدوان الإسرائيلى على أهلنا فى قطاع غزة وفضحه، خاصة الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزّل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وكذلك التدمير الحاصل فى البنى التحتية والمنازل فى عموم قطاع غزة.

وقال إن هذا العدوان جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال الشاملة ضد الشعب الفلسطينى وأرض وطنه وقضيته وحقوقه، والمطلوب من كافة الدول إدانة هذا العدوان وتحمل مسئولياتها فى الضغط على دولة الاحتلال لوقفه فورا، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية هى التى بدأت بالعدوان.

وشدد السفير الديك على ضرورة شرح وتوضيح حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عنه نفسه أمام آلة الحرب الإسرائيلية المتطورة، ومطالبة المجتمع الدولى، والدول بتحمل مسئولياتها فى رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط فى عملية سياسية حقيقية لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن هذا التحرك يندرج فى إطار حراك سياسى ودبلوماسى وقانونى دولى مع الأطراف الدولية كافة لحشد أوسع ضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها فورا.