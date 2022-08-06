البيت الأبيض يعلن شفاء الرئيس الأمريكى جو بايدن من فيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أغسطس 2022 08:31 مساءً - قال البيت الأبيض أن مسحة الرئيس الأمريكى جو بايدن جاءت سلبية من فيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، قال الطبيب كيفن أوكونور إن اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن جاء إيجابي لكورونا مرة أخرى أمس ‏الجمعة وأن مشكلة سعاله تم حلها بالكامل تقريبًا.‏



أكد أوكونور أن بايدن "لا يزال يشعر بتحسن كبير" ، على الرغم من عودة إصابته بـ ‏COVID-19‎‏. وقد ‏لوحظت مثل هذه العدوى الارتدادية في بعض المرضى لتناول العلاج المضاد للفيروسات باكسلوفيد.‏

وكتب أوكونور: "تظل درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين طبيعية ‏تمامًا هذا الصباح ، ظل اختبار مستضد ‏SARS-CoV-2‎‏ إيجابيًا."‏

نتيجة اختبار اليوم هي السابعة للرئيس الأمريكي ومن المتوقع أن يستمر بايدن في العزلة في مقر الإقامة في ‏البيت الأبيض حتى اختباره سلبيًا.‏

جاءت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية لأول مرة في 21 يوليو وقد أنهى عزلته الأسبوع الماضي قبل أن تظهر ‏إصابته مرة أخرى يوم السبت.‏

يوم الأربعاء ، قام بايدن بـتمرين خفيف ولم يكن يعاني من الحمى وظلت علاماته الحيوية طبيعية ، ‏بحسب أوكونور.‏

‏ وقال أوكونور إن سعاله عاد يوم الثلاثاء لكنه كاد أن يتعافى بحلول يوم الجمعة، وأعلن البيت الأبيض في ‏وقت سابق يوم الجمعة عن رحلة إلى كنتاكي ، حيث سيقوم الرئيس بمسح الأضرار في أعقاب الفيضانات ‏المميتة. قال البيت الأبيض إن بايدن يحتاج إلى اختبار سلبي من أجل الخروج من العزلة.‏