الكويت تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات، العدوان الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة والذى أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.





وأوضحت الخارجية الكويتية -فى بيان اليوم السبت- أن هذا العدوان الغاشم يأتى استمرارا للجرائم التى تقوم بها قوات الاحتلال وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية. ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته بالتحرك الفورى والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

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