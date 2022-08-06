أبو الغيط يدين العدوان الإسرائيلى على غزة ويحذر من تبعات التصعيد

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن إدانته للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بوقف فورى للعمليات العسكرية، ومحملاً إياها تبعات التصعيد.





ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدى، عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولى وكافة الأطراف ذات التأثير الدولى التدخل لتحقيق وقف لإطلاق النار، محذراً من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدى إلى تصعيد لا يُمكن لأى طرف حساب تبعاته الخطيرة. وأوضح المتحدث أن العملية الإسرائيلية تعكس تجاذبات داخلية يمكن أن تخرجها عن السيطرة، ولفت إلى الهشاشة الكبيرة التى يُعانى منها القطاع الصحى فى غزة، وهو ما قد يُفاقِم آثار العدوان العسكرى، مُطالبا المجتمع الدولى بالتدخل لحماية السكان المدنيين من جراء هذا العدوان.

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