ملك جمال الاردن " زعلان " من فرض ضريبة على مشاهير السوشال ميديا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 أغسطس 2022 08:11 مساءً - دوت الخليج :- يبدو ان القرار الذي اتخذته دائرة الضريبة واعلنته اليوم الخميس عن انها ستفرض ضريبة على دخول مشاهير السوشل ميديا بكل نشاطاتهم ، يبدو ان الاعلان اغضب من يطلق عليه " ملك جمال الاردن " وهو شاب اشتهر بهذه الصفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بدون ان يكون هناك اي اختيار رسمي لهذه الصفة .
ويدعى هذا الشاب ايمن العلي وعلق في تصريحات صحفية على انه لا يتقاضى سوى 500 الى 700 دولار امريكي بالشهر ويقوم في بعض الاحيان بنشاطات لبعض الاصدقاء مجانية .
وطلب من الدائرة ان تراجع هذا الامر لان هناك كثيرا من المشاهير لا يتقاضون اموالا وفق ما يقول .
يذكر ان الضريبة امهلت هؤلاء والنشطاء عموما حتى تشرين القادم ليسجلوا في الضريبة ويدفعوا ما عليهم .
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