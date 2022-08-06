نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خفض في أسعار البنزين و 62 فلساً للديزل في شهر أغسطس الجاري 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت اللجنة المختصة لأسعار الوقود عن خفض في أسعار البنزين والديزل الخاصة بشهر أغسطس الجاري 2022م بنسبة مقدرة 60 فلساً في أسعار البنزين، حيث أن النسبة التي تم انخفاضها تترواح ما بين 13 و 13.5% ولذلك تم الإعلان عن خفض الديزل بمقدار متغير حوالي 62 فلساً وهذا لكل لتر واحد فقط، وهذا بناءا على ما تم مقارنته بأسعار شهر يوليو الماضي 2022م وأضاف إلى ذلك أن شركات توزيع الوقود قامت بتوزيع الأسعار الجديدة الخاصة بشهر أغسطس الجاري 2022م وهذا فيما يشمل التسعيرة الجديدة الخاصة بالقيمة المضافة بنسبة مئوية قد تصل إلى 5% .

ومن المؤكد أن خفض سعر لتر البنزين السوبر 90 بمقدار 60 فلساً من 4.63 درهم في شهر يوليو الماضي إلى 4.03 درهم وهذا في شهر أغسطس الجاري 2022م حيث أن النسبة المئوية قد تصل إلى 13% وأضاف إلى ذلك أن تم نزل سعر اللتر الواحد للبنزين ال 95 بمقدار 60 فلساً من 4.52 درهم وهذا فيما يخص شهر يوليو الماضي 2022م إلي 3.92 درهم لشهر أغسطس الجاري، ولذلك النسبة المئوية لذلك 13.3% .

وأشار إلى ذلك أن سعر لتر البنزين ال 91 بمقدار 60 فلساً من 4.44 في شهر يوليو الماضي، إلى أن يكون 3.84 في شهر أغسطس الجاري، ولذلك تصل النسبة المئوية إلي 13.5% حيث أن يكون سعر لتر الديزل بمقدار يصل إلى 62 فلساً وهذا لكل لتر واحد 4.76 درهم في شهر يوليو الماضي 2022م الي 4.14 درهم في الشهر الجاري، بنسبة مئوية تصل إلى 13% .

ومن الجدير بالذكر أن تم تحديد معايير أسعار الوقود التي اوضحتها وزارة الطاقة كل شهر، حيث أن متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً وهذا يعد أمر ضروري بسبب كلفة التشغيل الخاصة بشركات التوزيع

بالإضافة إلى ذلك أن اللجنة المختصة تأكد في الشهر الماضي عن خفض أسعار البنزين والديزل في شهر يناير الماضي 2022م فيما يتراوح ما بين 12 و 13 فلساً في أسعار البنزين و 21 فلساٍ في الديزل وهذا لكل لر واحد فقط، وهذا مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021م وأشار إلى ذلك أن خفض أسعار البنزين والديزل فيما يتراوح ما بين 3 فلوس في البنزين و 4 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر الماضي 2021م .