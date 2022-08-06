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عمر شويل - جدة طريقة استرجاع الصور المحذوفة من الايفون عن طريق الايكلاود، عند حذف الصور من جهاز iPhone الخاص بك عن طريق الخطأ ، يتم إرسال الصور المحذوفة إلى مجلد “المحذوفة مؤخرًا” على غرار “سلة المحذوفات” على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وتبقى هذه الصور المحذوفة في سلة مهملات iPhone لمدة 30 يومًا قبل حذفها نهائيًا من جهازك ، يمكنك التنفس الآن لأنه يمكنك استعادة الصور المحذوفة من iPhone بدون جهاز كمبيوتر أو برنامج خارجي ، واستعادة الصور المحذوفة عن طريق الخطأ من iPhone من خلال iPhone Trash

عندما فشلت الطرق السابقة في استعادة الصور المحذوفة من الايفون حان الوقت للاعتماد على البرامج لاستعادة الصور المحذوفة من الايفون نفسه ، وبمساعدة برامج الجهات الخارجية يمكنك استعادة الصور المحذوفة حتى بدون نسخ احتياطي ، لأن الملفات المحذوفة تبقى على جهازك حتى يتم استبدالها بملفات أخرى على iPhone ، تعتمد عملية استعادة الصور المحذوفة على العديد من العوامل ، لكن الوقت هو العامل الأكثر أهمية ، لذلك يجب أن تبدأ عملية استعادة الصور في أسرع وقت ممكن.

طريقة استرجاع الصور المحذوفة من الايفون عن طريق الايكلاود

كيف استرجاع الصور المحذوفة من الايفون ، يمكن استرداد الصور المحذوفة يدويًا على iPhone في غضون ثلاثين يومًا من إصدار iOS 8 وفي وضع التخفي على الهاتف باتباع الخطوات التالية:

افتح التطبيق للصور المتوفرة على هاتفك.

انقر فوق الألبومات ، ثم انقر فوق المجلد الخاص بالصور المحذوفة حديثًا.

انقر فوق اختيار الكلمة ، ثم حدد الصور التي تريد استردادها بالنقر فوق.

انقر فوق كلمة “استرداد” في أسفل يمين الصفحة.

استرجاع الصور المحذوفة من الايفون بدون كمبيوتر

إذا كنت ترغب في استعادة جميع الصور المحذوفة حديثًا ، يمكنك فقط الضغط على “تحديد” دون تحديد أي صور ، ثم الضغط على “استرداد الكل” في الركن الأيمن السفلي من الصفحة.

إذا قمت بعمل نسخة احتياطية على iCloud قبل حذف الصور ، فيمكنك استعادة الصور المحذوفة من iPhone عبر iCloud ، ويمكنك بسهولة استعادة النسخة الاحتياطية على iCloud باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى إعدادات الهاتف واضغط على خيار التطبيقات والبيانات.

انقر فوق استعادة من iCloud Backup.

قم بتسجيل الدخول إلى iCloud وحدد النسخة الاحتياطية التي تحتوي على الصور المحذوفة من جهاز iPhone الخاص بك.

انتظر حتى تكتمل عملية استعادة النسخة الاحتياطية ، وعندها سيظهر شريط يعرض الوقت المتبقي لعملية الاستعادة.

استرجع الصور المحذوفة من iPhone عبر iTunes

إذا كانت الصور من iPhone متصلة باستمرار بالكمبيوتر ، فيمكنك استعادة الصور المحذوفة من iPhone عن طريق الخطأ من خلال iTunes ، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: