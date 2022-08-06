نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة استعلم الان برقم الجلوس والاسم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة استعلم الان.. وقد كان الطلاب يترقبونها، والآن ليس بينهم وبينها سوى الانتقال للموقع الرسمي خلال وقت قصير جدًا لعرضها، حيث قاموا ببذل جهودهم، وتمكنوا من اجتياز الامتحان، ولم يبق إلا حساب الدرجات، لذلك كان الجميع في حالة ترقب وانتظار، راجين من الله أن يبرد قلوبهم ويطمئنهم وينالوا ما يتمنون.

ظهرت الان نتيجة الثانوية العامة استعلم الان

كان يفصل بيننا وبينها مجرد مؤتمر فني يتم إعلان النسب خلاله، حيث تم اعتماد النتيجة نهائيًا البارحة، ومن ضمن خطوات إعلان النتائج الإقرار بالنسب والإحصائيات الخاصة بعدد الطلاب بالكامل، ومن نجح منهم ونسبتهم وما إلى ذلك.

وقد كان من المقرر أن يتم كل ذلك في تمام العاشرة، من يوم 6 أغسطس 2022، وذلك عبر الصفحة بمنصة فيسبوك.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

لكي تتمكن من الاستعلام عنها يمكنك القيام بما يلي:

يمكنك الانتقال لموقع اليوم السابع للاستعلام برقم الجلوس، حيث استطاع الحصول على تلك الأحقية من خلال الرابط هنا .

سيعمل الرابط بمجرد إعلان النتائج وتوفيرها على الإنترنت.

يجب أن تسجل رقم جلوس الطالب ليتم عرض درجاته كاملة.

ستظهر الدرجات بالتفصيل مع الدرجات الكبرى ليتمكن الطالب من قياس ما حققه.

لن تتوفر نسب، بل هي درجات فقط.

يمكنك جمع درجاتك لتعلم النسبة المئوية، حيث أن الدرجة النهائية لمجموع المواد مجتمعة هو 410 درجة.

الاستعلام عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم

يمكنك اللجوء للموقع الرسمي من أجل التعرف على النتيجة، وهذا كما يلي:

انتقل للرابط الخاص بها من هنا.

من هنا. أدرج رقم جلوسك وانقر استعلام.

تأكد من خروج بياناتك لئلا تكون أدرجت رقمًا خاطئًا.

سجل الدرجات لحسابها ومعرفة النسبة التي حصلت عليها.

من المتوقع أن يكون هناك ضغط كبير على الموقع خلال الفترة الحالية بسبب تهافت الجميع على الوصول للنتيجة.

لذلك عليك بالصبر، والانتظار لبعض الوقت إن لم تكن تصل للموقع، واعلم أن النتائج متاحة على الصفحة الخاصة بالوزارة على فيس بوك أيضًا.

نتيجة الثانوية العامة لا يجب أن تكون محل ضغط بتلك الطريقة، ولكن الأمر مفهوم لأن الطالب وولي أمره يعيشان ضغوط كبرى طوال السنتين ويريدان رؤية نتائج مرضية، ونتمنى أن تروا ما تحبون وتتفوقوا بحياتكم دائمًا.