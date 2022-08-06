نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا”.. thanwya.emis.gov.eg رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفنى، تعلن الوزارة خلال الدقائق القادمة نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقعها الإلكتروني عقب إعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتجري حاليًا أعمال رفع نتيجة الثانوية العامة الدور الأول على موقع بوابة الثانوية العامة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن كشوفات نتائج الثانوية العامة في مصر .

نتيجة الثانوية العامة 2022

تعلن وزارة التربية والتعليم، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022 والتي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي بمقر وزارة التربية والتعليم، لإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مرحلة الثانوية العامة ٢٠٢٢ لطلا الصف الثالث الثانوي العام.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك، وسوف يتم تفعيل رابط بوابة الثانوية العامة للإستعلام عن نتائج الطلاب في الصف الثالث الثانوي من خلال الدخول علي الرابط التالي https://thanwya.emis.gov.eg/ وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة.

أوائل الثانوية العامة 2022

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الدقائق القادمة لإعلان أسماء أوائل الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2022 على كافة التخصصات (الثانوية العامة علمى علوم، و الثانوية العامة علمى رياضيات، و الثانوية العامة أدبى) وقيام وزير التربية والتعليم بالاتصال بهم وتهنئتهم هاتفيًا تمهيدًا لتنظيم تكريم لهم بمقر الوزارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: القيام بتسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة 2022 على الرابط التالى https://g12.emis.gov.eg/.

الخطوة الثانية: ثم القيام بإدخال رقم الجلوس الثانوية العامة 2022.

الخطوة الثالثة: ثم عليك تحديد التخصص.

الخطوة الرابعة: وعليك النقر على كلمة عرض النتيجة.

الخطوة الخامسة: ثم ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 تشمل درجات كل مادة.

يشار إلى أن عدد الطلاب هذا العام ٧٠٧ آلاف و٩٩٢ طالبًا بالشعبتين «العلمية» و«الأدبية»، على مستوى الجمهورية، حيث قاموا بأداء الإمتحانات خلال الشهر الماضي وسط تطبيق شامل للإجراءت الإحترازية.

ظهور نتيجة الشهادة الثانوية 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد طول من الإنتظار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة حيث بلغت نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات علي مستوي الجمهورية خلال الأيام الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول

يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي في البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني وذلك بعد صدور النتيجة رسميًا عقب إعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي الجمهورية وقيام الوزير بتهنئتهم.