كيفية إضافة أفراد الأسرة في اكتتاب الراجحي وشروط الاكتتاب وخطوات التسجيل فى الاكتتاب

يقدم مصرف الراجحي العديد من خدماته التمويلية لجميع الافراد والاسر بالمملكة وكذلك للمقيمين والوافدين من جميع الجنسيات حيث يقدم خدمة الاكتتاب فى مصرف الراجحي لافراد الاسرة ونوضح بداخل المقال كيفية اضافة افراد الاسرة في اكتتاب الراجحي،وشروط الاكتتاب وخطوات التسجيل فى اكتتاب الراجحي، حيث إن هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من نظام الاكتتاب الذي يقدمة مصرف الراجحي يرغبون في معرفة الطريقة التي تستخدم في إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب، حيث يوفر مصرف الراجحي للأشخاص إضافة أفراد الأسرة من الدرجة الأولي في الأكتتاب للمشاركة فية،وقد اطلق الراجحي خدمة إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي، وهي خدمة إلكترونيّة يسيرة تُمكن المُستفيد من إضافة أفراد عائلته من الدرجة الأولى كالزوحة والأبناء، من أجل المُشاركة في الاكتتاب المتاح عبر هذا البنك، والتي يُقصد باكتتاب الراجحي شراء أسهم الشركات المُساهمة مع مصرف الراجحي، بحيث تتم عملية الشّراء والاكتتاب عبر البورصة، أي أنَّ هنالك العديد من المُساهمين في الشركة، وتتفاوت نسبة الملكية من مُساهم إلى مُساهم آخر، إذ هنالك مُساهمين يملكون حصص كبيرة، وآخرون يملكون حصص صغيرة، وهذا يزيد من فرصة المُشاركة في الاكتتاب وزيادة رأس المال وتحقيق الأهداق المرجوّة من الاكتتاب.

الشروط الواجب توافرها الخاصة بالاكتتاب في السعودية:

أن يكون الشخص المستفيد ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ومن المعروف أن الاكتتاب تابع لأحد فروع البنوك السعودية.

وكما يشترط ان يُسمح للمرأة السعودية بالاكتتاب شرط أن يكون لديها أبناء وهي الوصيّ عليهم.

من أهم الشروط أن يكون الشخص المستفيد يمتلك حساب بنكي في أحد البنوك بالمملكة العربية السعودية ومن الضروري أن يحمل رصيد لسداد مبلغ الاكتتاب.

أهم متطلبات إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي:

من أهم الشروط وجود بطاقة الشخصة للشخص الذي يرغب في إضافته على أن تكون سارية المفعول

ضرورة وجود كافة الأوراق الخاصة بتوكيل العميل للأسرة.

ويشترط تقديم صورة من دفتر العائلة.

ويشترط توفير نموذج إضافة التابعين.

التأكد من توافر صورة من بطاقة دفتر العائلة.

يشترط تقديم صورة عن بطاقة الهوية الوطنية.

من الضروري إحضار الأوراق الخاصّة بالوصي إن وُجد أيتام في المراد إضافتهم للاكتتاب.

وكما يشترط إحضار الأوراق الخاصة بالمتوفي في حالة الوفاة، كتوفير أصل وصورة شهادة وفاة الزوج لأبناء السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.

وإذا كان هناك حالة طلاق يجب توفير الأوراق التي تُثبت ذلك .

كيفية إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب الراجحي:

حمل تطبيق الراجحي واعمل تسجيل الدخول في حسابك الخاص.

يتم اختيار الوضع المالي من القائمة

ثم عليك باختيار من الصفحة الاكتتاب.

ثم تقوم بالتسجيل في الاكتتاب.

ثم عليك باختيار إضافة أحد الأقارب من الدرجة الأولي.

ثم تقوم بتحديد صلة القرابة.

ضرورة كتابة رقم البطاقة الشخصية لأحد أفراد العائلة.

الضغط على أيقونة حفظ الطلب.

خطوات التسجيل في اكتتاب الراجحي: