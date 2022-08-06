نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 الذي أصبح محل تساؤلات عشرات الآلاف من الطلاب بعد التصريح الاخير الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد بدأت عمليات التدقيق الاستعدادية على نشر تلك النتائج التي سيتم العمل على إعلانها خلال أيام قليلة من الآن قبل بدء اختبارات الدور الثاني الخاصة باختبارات الصف الثالث المتوسط، لذا نستعرض وننقل الآن أمامكم بالتفصيل خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج
رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022
حالة من القلق تشغل عدد كبير من طلاب الصف الثالث المتوسط فى العراق حيث يترقب عشرات الآلاف من الطلاب ظهور نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط، الذي أكد حولها وزارة التربية والتعليم العراقية على انها تعلن خلال الاسبوع الجاري، حيث أكدت التربية والتعليم العراقية على ان الطلاب السابق لهم التقديم على طلب اعتراض سيصبح بإمكانهم إجراء الاستعلام عن تلك النتائج فوراً وذلك بعد ان تعلن ادارة التربية التابع اليه الطالب عن ظهور تلك النتائج، على ان تبدأ بالفعل ادارة محافظة كركوك بالإعلان عن ظهور نتائج ابنائها الطلاب على ان يتبعها اعلان ظهور باقي المحافظات العراقية، لذا ننقل ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان بالخطوات كيفية الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول
ننقل ونستعرض امامكم الان بالخطوات طرق اجراء الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 اون لاين فى جميع المحافظات العراقية على الشكل التالي:-
- فى البداية ابدأ فى الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- بعدها قم بادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- قم بادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- حدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي فى الايقونة المخصصة لها
- انقر فى النهاية على ايقونة استعلام أو عرض النتيجة حتى تبدأ على الفور النتائج بالاعلان امامك
- هذا ومع العلم على ان اختبارات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط تبدأ فى الخامس والعشرون من اغسطس القادم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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