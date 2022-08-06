عاجل.. طبيب البيت الأبيض يعلن تعافى بايدن من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأمريكى جو بايدن أن اختبار فيروس كورونا للرئيس أظهر نتيجة إيجابية لليوم السادس على التوالى، أمس الجمعة، لكن حالة بايدن "جيدة جدا".

وقال الطبيب فى بيان نشره البيت الأبيض، إن "الرئيس بحالة جيدة جدا اليوم. ولا يزال لديه سعال أحيانا، لكن حالته تتحسن".

وأضاف أن مؤشرات النبض والضغط الدموى والتنفس ومستوى الأوكسجين لدى بايدن عند المستويات الطبيعية، ورئتيه "نظيفتان".

يذكر أن بايدن دخل الحجر الصحى على إثر نتائج إيجابية لاختبار كوفي-19 لديه فى 21 يوليو الماضي، وبعد انتهاء فترة العزل تم رصد إصابته بالفيروس من جديد السبت الماضي.