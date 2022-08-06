العراق يدين العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "العراق يعرب عن إدانته واستنكاره للعدوان الإسرائيلى، الذى استهدف مناطق مختلفة بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم طفلة، فضلا عن إصابة آخرين".
وأضاف أن "لغة العنف التى ينتهجها الاحتلال الإسرائيلى تنبئ بمزيد من الاحتقان وتكرس مناخ التوتر، وذلك لن يفضى سوى إلى تنامى التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أى حل".
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