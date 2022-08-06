«جماعات الهيكل» المتطرفة تدعو لاقتحامات واسعة فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، فقد كثف "اتحاد منظمات الهيكل"، وعلى مدار الأسابيع الماضية، عبر مواقعه وصفحات وسائل التواصل الاجتماعى، إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات جماعية كبيرة، وأداء طقوس تلمودية فى باحات المسجد الأقصى، يوم 7 أغسطس الجارى.

وبحسب الوكالة، تقوم جماعات الهيكل بتنظيم هذه الاقتحامات فى كل عام، بمشاركة كبار الحاخامات والمستوطنين من مستوطنات الضفة الغربية والقدس، ومسؤولين عن منظمات "الهيكل".

وتأتى حملة جماعات الهيكل هذا العام، ترفع شعارات: "توقف عن البكاء وابدأ بالبناء"، وتهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى فى هذه الذكرى.

وبالتزامن، وقع 16 عضوًا فى الكنيست الإسرائيلى على طلب مناقشة عاجلة، للسماح لأفواج المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل متزامن، وليس على شكل مجموعات متتالية، وتخفيف مدة الانتظار عند باب المغاربة، مطالبين بإغلاق الأقصى أمام المسلمين غدًا، ومنعهم من الصلاة فى رحابه.