مسئولة أممية تحذر من تفاقم الوضع الإنسانى فى غزة

جدة - نرمين السيد - حذرت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، ومنسقة الشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، "لين هاستينجز" من تفاقم الوضع الإنسانى فى قطاع غزة جراء التصعيد الحالى.





وأعربت هاستينجز،فى بيان لها اوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، عن قلقها البالغ "إزاء التصعيد المستمر والخطير للعنف فى غزة"، والذى أودى حتى الآن بحياة 15 فلسطينيًا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وسيدتان، وإصابة أكثر من 100 فلسطينى، إلى جانب تعرض المناطق السكنية فى غزة للقصف وتضرر المنازل حيث أصبحت 31 عائلة بلا مأوى ".

وقالت إن "الوضع الإنسانى فى غزة مريع بالفعل ولا يمكن أن يتفاقم إلا مع هذا التصعيد الأخير"، مطالبة بوقف التصعيد لتجنب المزيد من الضحايا، وباحترام مبادئ القانون الدولى الإنسانى، بما فى ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.

وأضافت: " أنه من المقرر أن ينفد وقود محطة توليد الكهرباء فى غزة اليوم؛ وتم بالفعل قطع الكهرباء "، مشيرة إلى استمرار تشغيل مرافق الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمستودعات والملاجئ المخصصة للنازحين أمر ضرورى وهو الآن معرض للخطر".

وتابعت: "يجب عدم إعاقة حركة ووصول العاملين فى المجال الإنسانى للحالات الطبية الحرجة، والسلع الأساسية، بما فى ذلك الغذاء والوقود إلى غزة، حتى يمكن تلبية الاحتياجات الإنسانية".

ودعت إلى السماح على الفور للأمم المتحدة وشركائها فى المجال الإنسانى بإدخال الوقود والغذاء والإمدادات الطبية ونشر العاملين فى المجال الإنسانى وفقًا للمبادئ الدولية؛ وهذا يشمل على وجه التحديد ضمان الأمن والعبور من خلال المعابر الحدودية الرئيسية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية.