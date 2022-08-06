عاجل- تجدد القصف الإسرائيلى على قطاع غزة وتدمير منزل بالكامل

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أكدت، اليوم السبت، استشهاد شخص وإصابة آخرين فى استهداف طائرات الاحتلال لأرض زراعية جنوب قطاع غزة.
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن القصف الإسرائيلى طال مواقع مختلفة فى قطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية فى المنازل والممتلكات، فى حين سادت حالة من التأهب على حدود قطاع غزة، اليوم السبت، مع انتشار الجنود والدبابات الإسرائيلية هناك.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مواقع عدة فى قطاع غزة، اليوم، ما تسبب فى أضرار مادية فى المنازل والممتلكات.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددًا من المواقع فى مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريبة من مناطق الاستهداف.
وقد استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلة (5 سنوات) وسيدة، فيما أصيب 79 آخرون، جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى.
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